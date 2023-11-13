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МСБ в России получил 791 млрд рублей под поручительства НГС за 9 месяцев

МСБ в России получил 791 млрд рублей под поручительства НГС за 9 месяцев - РИА Новости, 13.11.2023

МСБ в России получил 791 млрд рублей под поручительства НГС за 9 месяцев

Малый и средний бизнес привлек свыше 791 миллиарда рублей финансовой поддержки за три квартала 2023 года в рамках Национальной гарантийной системы (НГС),... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T09:18

2023-11-13T09:18

2023-11-13T09:18

россия

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Малый и средний бизнес привлек свыше 791 миллиарда рублей финансовой поддержки за три квартала 2023 года в рамках Национальной гарантийной системы (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП. "Доступное финансирование - основной запрос бизнеса в условиях перестройки производственных процессов, изменения логистики, переориентации на новые рынки. Поэтому Корпорация МСП, региональные гарантийные организации помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития. Многоуровневая гарантийная система наряду с льготными программами позволяет облегчить кредитование сектора, в том числе по банковским продуктам. Положительная динамика говорит о востребованности и эффективности инструмента: объем финансовой поддержки в рамках НГС за девять месяцев 2023 года вырос на 57% по сравнению с показателями января-сентября 2022 года. Кроме этого, с 2019 по 2022 консолидированный объем финансовой поддержки в рамках НГС вырос на 90%, в 2022 году количество получателей выросло на 440% по отношению к 2019 году. По данным пресс-службы, регионами-лидерами по приросту объема финансовой поддержки за девять месяцев текущего года в сравнении с тремя кварталами 2022 года стали Карачаево-Черкесская Республика (393%, увеличение до 2,6 миллиарда рублей), Чеченская Республика (197%, до 3,6 миллиарда), Республика Карелия (185%, до 9,5 миллиарда), Магаданская область (171%, до 0,8 миллиарда) и Республика Калмыкия (169%, до 0,5 миллиарда рублей). В топ-10 регионов по этому показателю вошли также Свердловская область, Республика Тыва, Псковская область, Астраханская область, Республика Северная Осетия-Алания. "Национальная гарантийная система для предпринимателя – это поручитель в лице государства, которое берет на себя часть его рисков и позволяет привлекать средства даже в ситуации отсутствия залога. С точки зрения отраслей за январь-сентябрь текущего года максимальный прирост объемов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в рамках НГС был зафиксирован в сфере гостиниц и общепита (в 2,6 раза), в транспортировке и хранении (в 2,3 раза). Кроме того, сфера информации и связи показали за три квартала двукратный рост", – приводятся в сообщении слова гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича. По абсолютным показателям объемов финансовой поддержки МСП по итогам трех кварталов 2023 года первое место занимает торговля (234,2 миллиарда рублей), затем следуют обрабатывающие производства (199,6 миллиарда рублей). Замыкают топ лидирующих отраслей транспортировка, хранение и сельское хозяйство (соответственно 69,4 и 38,3 миллиарда рублей). В пресс-службе напомнили, что в НГС входят Корпорация МСП, региональные гарантийные организации и МСП Банк. Они помогают предпринимателям привлекать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, корпорация мсп, мсп банк