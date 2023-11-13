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Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ
Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ - РИА Новости, 13.11.2023
Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей, сообщил первый вице-спикер ГД... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:41
2023-11-13T17:41
2023-11-13T17:58
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общество
экономика
мрот
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков."В четверг рассмотрим вопрос... во втором чтении рассмотрим законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года - 19 242 рубля", - сказал Жуков по итогам совета Думы в понедельник.Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей в месяц.Согласно законопроекту, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5% и будет установлен на уровне 19 242 рубля.
https://ria.ru/20231113/pensiya-1909029044.html
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госдума рф, общество, экономика, мрот, александр жуков
Госдума РФ, Общество, Экономика, МРОТ, Александр Жуков
Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ
Госдума в четверг рассмотрит во II чтении проект о повышении МРОТ до 19 242 руб