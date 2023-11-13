https://ria.ru/20231113/mrot-1909198377.html

Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ

Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ - РИА Новости, 13.11.2023

Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ

Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей, сообщил первый вице-спикер ГД... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:41

2023-11-13T17:41

2023-11-13T17:58

госдума рф

общество

экономика

мрот

александр жуков

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков."В четверг рассмотрим вопрос... во втором чтении рассмотрим законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года - 19 242 рубля", - сказал Жуков по итогам совета Думы в понедельник.Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей в месяц.Согласно законопроекту, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5% и будет установлен на уровне 19 242 рубля.

https://ria.ru/20231113/pensiya-1909029044.html

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госдума рф, общество, экономика, мрот, александр жуков