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Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ - РИА Новости, 13.11.2023
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17:41 13.11.2023 (обновлено: 17:58 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/mrot-1909198377.html
Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ
Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ - РИА Новости, 13.11.2023
Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ
Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей, сообщил первый вице-спикер ГД... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:41
2023-11-13T17:58
госдума рф
общество
экономика
мрот
александр жуков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков."В четверг рассмотрим вопрос... во втором чтении рассмотрим законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года - 19 242 рубля", - сказал Жуков по итогам совета Думы в понедельник.Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей в месяц.Согласно законопроекту, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5% и будет установлен на уровне 19 242 рубля.
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госдума рф, общество, экономика, мрот, александр жуков
Госдума РФ, Общество, Экономика, МРОТ, Александр Жуков
Госдума в четверг рассмотрит во втором чтении проект о повышении МРОТ

Госдума в четверг рассмотрит во II чтении проект о повышении МРОТ до 19 242 руб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года на уровне 19 242 рублей, сообщил первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
«
"В четверг рассмотрим вопрос... во втором чтении рассмотрим законопроект, устанавливающий размер МРОТ с 1 января 2024 года - 19 242 рубля", - сказал Жуков по итогам совета Думы в понедельник.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 19 242 рублей в месяц.
Согласно законопроекту, с 2024 года в России МРОТ увеличится на 18,5% и будет установлен на уровне 19 242 рубля.
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