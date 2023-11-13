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Санду отказалась подписывать назначение главы Гагаузии членом правительства - РИА Новости, 13.11.2023
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19:35 13.11.2023 (обновлено: 22:25 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/moldavia-1909229358.html
Санду отказалась подписывать назначение главы Гагаузии членом правительства
Санду отказалась подписывать назначение главы Гагаузии членом правительства - РИА Новости, 13.11.2023
Санду отказалась подписывать назначение главы Гагаузии членом правительства
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не собирается подписывать декрет о назначении башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства до тех пор, РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:35
2023-11-13T22:25
в мире
молдавия
гагаузия
евгения гуцул
майя санду
таможенный союз
кишинев
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КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не собирается подписывать декрет о назначении башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства до тех пор, пока руководитель автономии "будет работать на криминальную группировку".Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. "Все это время, пока она будет работать на криминальную группировку, я не собираюсь подписывать декрет. Если она начнет представлять интересы граждан, порвет связи с криминальной группировкой, тогда будет другая ситуация. У меня и у вас есть доказательства, и у прокуратуры, что этот человек управляется Шором и участник криминальной группировки… Правительство - это институт на службе у граждан и не может быть с членами криминальных группировок", - заявила Санду в эфире Radio Moldova. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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в мире, молдавия, гагаузия, евгения гуцул, майя санду, таможенный союз, кишинев
В мире, Молдавия, Гагаузия, Евгения Гуцул, Майя Санду, Таможенный союз, Кишинев
Санду отказалась подписывать назначение главы Гагаузии членом правительства

Санду отказалась подписать назначение главы Гагаузии Гуцул членом правительства

© AP Photo / Darko BandicПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Darko Bandic
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не собирается подписывать декрет о назначении башкана (главы) Гагаузии Евгении Гуцул членом правительства до тех пор, пока руководитель автономии "будет работать на криминальную группировку".
Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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"Все это время, пока она будет работать на криминальную группировку, я не собираюсь подписывать декрет. Если она начнет представлять интересы граждан, порвет связи с криминальной группировкой, тогда будет другая ситуация. У меня и у вас есть доказательства, и у прокуратуры, что этот человек управляется Шором и участник криминальной группировки… Правительство - это институт на службе у граждан и не может быть с членами криминальных группировок", - заявила Санду в эфире Radio Moldova.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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В миреМолдавияГагаузияЕвгения ГуцулМайя СандуТаможенный союзКишинев
 
 
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