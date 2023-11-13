https://ria.ru/20231113/mo-1909138028.html

Российские войска улучшили позиции на Запорожском направлении

Российские войска улучшили позиции на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.11.2023

Российские войска улучшили позиции на Запорожском направлении

Российские военнослужащие отразили атаку штурмовой группы украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение другой бригаде ВСУ, потери противника... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:20

2023-11-13T14:20

2023-11-13T14:25

специальная военная операция на украине

киев

вооруженные силы украины

украина

россия

вооруженные силы рф

запорожская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку штурмовой группы украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение другой бригаде ВСУ, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в понедельник Минобороны РФ в Telegram."На запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопокровки в (тоже в Запорожской области)."Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля", - уточнили в Минобороны РФ.

киев

украина

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, вооруженные силы украины, украина, россия, вооруженные силы рф, запорожская область