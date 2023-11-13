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Российские войска улучшили позиции на Запорожском направлении
Российские войска улучшили позиции на Запорожском направлении - РИА Новости, 13.11.2023
Российские войска улучшили позиции на Запорожском направлении
Российские военнослужащие отразили атаку штурмовой группы украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение другой бригаде ВСУ, потери противника... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:20
2023-11-13T14:20
2023-11-13T14:25
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаку штурмовой группы украинских войск на запорожском направлении и нанесли поражение другой бригаде ВСУ, потери противника составили до 40 солдат, сообщили в понедельник Минобороны РФ в Telegram."На запорожском направлении профессиональными действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 117-й механизированной бригады ВСУ севернее Новопокровки в (тоже в Запорожской области)."Потери противника на данном направлении составили до 40 военнослужащих, два автомобиля", - уточнили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Российские войска улучшили позиции на Запорожском направлении
МО: на Запорожском направлении ВС РФ отбили атаку ВСУ в районе Работино