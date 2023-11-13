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МО опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками боевиков ВСУ
МО опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023
МО опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками боевиков ВСУ
Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками украинских боевиков в лесах на Купянском направлении. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:00
2023-11-13T10:00
2023-11-13T10:01
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками украинских боевиков в лесах на Купянском направлении. В ролике демонстрируются съёмки лесистой местности с разведывательного дрона. Беспилотник ведёт разведку в тепловизионном режиме, хорошо видны украинские военные среди деревьев. На них сбрасывают боеприпасы с БПЛА. "Разведчики группировки войск "Запад" уничтожают на Купянском направлении боевиков ВСУ. Наступающая группа украинских штурмовиков была обнаружена ночью и уничтожена на Купянском участке с использованием БПЛА со сбросом боеприпасов", - уточнили в ведомстве.
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Ликвидация украинских боевиков на Купянском направлении
Ликвидация украинских боевиков на Купянском направлении
2023-11-13T10:00
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
МО опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками боевиков ВСУ
Минобороны опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками боевиков ВСУ