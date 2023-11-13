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МО опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками боевиков ВСУ

МО опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками боевиков ВСУ - РИА Новости, 13.11.2023

МО опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками боевиков ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками украинских боевиков в лесах на Купянском направлении. РИА Новости, 13.11.2023

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео ликвидации российскими разведчиками украинских боевиков в лесах на Купянском направлении. В ролике демонстрируются съёмки лесистой местности с разведывательного дрона. Беспилотник ведёт разведку в тепловизионном режиме, хорошо видны украинские военные среди деревьев. На них сбрасывают боеприпасы с БПЛА. "Разведчики группировки войск "Запад" уничтожают на Купянском направлении боевиков ВСУ. Наступающая группа украинских штурмовиков была обнаружена ночью и уничтожена на Купянском участке с использованием БПЛА со сбросом боеприпасов", - уточнили в ведомстве.

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Ликвидация украинских боевиков на Купянском направлении Ликвидация украинских боевиков на Купянском направлении 2023-11-13T10:00 true PT2M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина