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Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты - РИА Новости, 13.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:50 13.11.2023 (обновлено: 13:56 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/mitta-1909094399.html
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты - РИА Новости, 13.11.2023
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты
Врачи оценивают состояние госпитализированного режиссера Александра Митты как тяжелое, рассказали РИА Новости в больнице. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:50
2023-11-13T13:56
культура
новости культуры
александр митта, кинорежиссер
россия
кино и сериалы
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врачи оценивают состояние госпитализированного режиссера Александра Митты как тяжелое, рассказали РИА Новости в больнице.&quot;Общее состояние пациента тяжелое, дыхание самостоятельное&quot;, — сказал собеседник агентства.Накануне помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил, что Митте вызывали скорую из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Он добавил, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад, и тот был "в бодром состоянии". Сегодня утром Иванов уточнил, что режиссер находится в больнице на обследовании.Народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Наиболее известные работы — "Июльский дождь", ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', "Сказка странствий", сериал ''Граница. Таежный роман''.
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новости культуры, александр митта, кинорежиссер, россия, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Александр Митта, кинорежиссер, Россия, Кино и сериалы
Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты

Врачи оценили состояние госпитализированного режиссера Митты как тяжелое

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Митта
Режиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Александр Митта. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врачи оценивают состояние госпитализированного режиссера Александра Митты как тяжелое, рассказали РИА Новости в больнице.
«

"Общее состояние пациента тяжелое, дыхание самостоятельное", — сказал собеседник агентства.

Накануне помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил, что Митте вызывали скорую из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Он добавил, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад, и тот был "в бодром состоянии". Сегодня утром Иванов уточнил, что режиссер находится в больнице на обследовании.
Народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Наиболее известные работы — "Июльский дождь", ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', "Сказка странствий", сериал ''Граница. Таежный роман''.
Кинорежиссер, сценарист, актер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Биография Александра Митты
28 марта, 02:04
 
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