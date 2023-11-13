https://ria.ru/20231113/mitta-1909094399.html

Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты

Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты - РИА Новости, 13.11.2023

Врачи рассказали о состоянии режиссера Александра Митты

Врачи оценивают состояние госпитализированного режиссера Александра Митты как тяжелое, рассказали РИА Новости в больнице. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:50

2023-11-13T11:50

2023-11-13T13:56

культура

новости культуры

александр митта, кинорежиссер

россия

кино и сериалы

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Врачи оценивают состояние госпитализированного режиссера Александра Митты как тяжелое, рассказали РИА Новости в больнице."Общее состояние пациента тяжелое, дыхание самостоятельное", — сказал собеседник агентства.Накануне помощник режиссера Геннадий Иванов сообщил, что Митте вызывали скорую из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Он добавил, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад, и тот был "в бодром состоянии". Сегодня утром Иванов уточнил, что режиссер находится в больнице на обследовании.Народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Наиболее известные работы — "Июльский дождь", ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', "Сказка странствий", сериал ''Граница. Таежный роман''.

https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости культуры, александр митта, кинорежиссер, россия, кино и сериалы