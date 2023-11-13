https://ria.ru/20231113/mitta-1909083639.html

Помощник Митты рассказал о состоянии режиссера

Помощник Митты рассказал о состоянии режиссера - РИА Новости, 13.11.2023

Помощник Митты рассказал о состоянии режиссера

Режиссер Александр Митта находится в Боткинской больнице на обследовании, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:08

2023-11-13T11:08

2023-11-13T11:08

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александр митта (рабинович)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта находится в Боткинской больнице на обследовании, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. Ранее в Telegram-канале киношколы режиссера сообщили, что Александра Митту, болеющего пневмонией, экстренно госпитализировали, ему стало резко хуже на фоне перенесенного инсульта. "Да, он в Боткинской больнице находится на обследовании, чувствует себя так более-менее, пока диагноз непонятен", - сказал помощник режиссера. В воскресенье Иванов сообщил РИА Новости, что режиссеру вызывали "скорую" из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Он отмечал, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад и тот был "в бодром состоянии". Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, александр митта (рабинович)