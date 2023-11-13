https://ria.ru/20231113/mitta-1909083639.html
Помощник Митты рассказал о состоянии режиссера
Помощник Митты рассказал о состоянии режиссера - РИА Новости, 13.11.2023
Помощник Митты рассказал о состоянии режиссера
Режиссер Александр Митта находится в Боткинской больнице на обследовании, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:08
2023-11-13T11:08
2023-11-13T11:08
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александр митта (рабинович)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта находится в Боткинской больнице на обследовании, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. Ранее в Telegram-канале киношколы режиссера сообщили, что Александра Митту, болеющего пневмонией, экстренно госпитализировали, ему стало резко хуже на фоне перенесенного инсульта. "Да, он в Боткинской больнице находится на обследовании, чувствует себя так более-менее, пока диагноз непонятен", - сказал помощник режиссера. В воскресенье Иванов сообщил РИА Новости, что режиссеру вызывали "скорую" из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Он отмечал, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад и тот был "в бодром состоянии". Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
https://ria.ru/20230328/mitta-1860872652.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, александр митта (рабинович)
Культура, Новости культуры, Россия, Александр Митта (Рабинович)
Помощник Митты рассказал о состоянии режиссера
Помощник Митты рассказал, что режиссер находится в больнице на обследовании
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта находится в Боткинской больнице на обследовании, его состояние удовлетворительное, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов.
Ранее в Telegram-канале киношколы режиссера сообщили, что Александра Митту, болеющего пневмонией, экстренно госпитализировали, ему стало резко хуже на фоне перенесенного инсульта.
"Да, он в Боткинской больнице находится на обследовании, чувствует себя так более-менее, пока диагноз непонятен", - сказал помощник режиссера. В воскресенье Иванов сообщил РИА Новости, что режиссеру вызывали "скорую" из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Он отмечал, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад и тот был "в бодром состоянии".
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России
Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве
. Окончил режиссерский факультет ВГИКа
, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм
. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым
фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
Биография Александра Митты