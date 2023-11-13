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Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали - РИА Новости, 13.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:55 13.11.2023 (обновлено: 01:46 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/mitta-1909030626.html
Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали
Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали - РИА Новости, 13.11.2023
Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали
Режиссера Александра Митту, болеющего пневмонией, экстренно госпитализировали, ему стало резко хуже на фоне перенесенного инсульта, сообщается в заявлениях его... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T00:55
2023-11-13T01:46
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Режиссера Александра Митту, болеющего пневмонией, экстренно госпитализировали, ему стало резко хуже на фоне перенесенного инсульта, сообщается в заявлениях его киношколы, опубликованных в социальных сетях.В воскресенье помощник Митты Геннадий Иванов сообщил РИА Новости, что режиссеру вызывали "скорую" из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Иванов отмечал, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад и тот был "в бодром состоянии"."Режиссера Александра Митту прямо сейчас экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта", - говорится в Telegram-канале киношколы режиссера. Также это сообщение опубликовано и на странице киношколы в социальной сети "ВКонтакте".Отмечается, что в воскресенье Митте отказался от госпитализации, "несмотря на рекомендацию врачей".Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
https://ria.ru/20231112/kushanashvili-1909023227.html
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москва, россия, ссср, александр митта (рабинович), геннадий иванов, михаил ромм, вгик
Культура, Москва, Россия, СССР, Александр Митта (Рабинович), Геннадий Иванов, Михаил Ромм, ВГИК
Режиссера Александра Митту экстренно госпитализировали

В Москве экстренно госпитализировали режиссера Александра Митту

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАлександр Митта
Александр Митта - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Александр Митта. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Режиссера Александра Митту, болеющего пневмонией, экстренно госпитализировали, ему стало резко хуже на фоне перенесенного инсульта, сообщается в заявлениях его киношколы, опубликованных в социальных сетях.
В воскресенье помощник Митты Геннадий Иванов сообщил РИА Новости, что режиссеру вызывали "скорую" из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Иванов отмечал, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад и тот был "в бодром состоянии".
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
СМИ: в Москве экстренно госпитализировали Отара Кушанашвили
Вчера, 22:40
"Режиссера Александра Митту прямо сейчас экстренно госпитализировали из его квартиры в Москве. По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта", - говорится в Telegram-канале киношколы режиссера. Также это сообщение опубликовано и на странице киношколы в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что в воскресенье Митте отказался от госпитализации, "несмотря на рекомендацию врачей".
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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КультураМоскваРоссияСССРАлександр Митта (Рабинович)Геннадий ИвановМихаил РоммВГИК
 
 
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