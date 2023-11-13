https://ria.ru/20231113/megafon-1909029209.html

"Мегафон" протестировал новую российскую ОС на азиатском смартфоне

"Мегафон" протестировал новую российскую ОС на азиатском смартфоне - РИА Новости, 13.11.2023

"Мегафон" протестировал новую российскую ОС на азиатском смартфоне

Оператор "Мегафон" протестировал новую российскую операционную систему (ОС) KasperskyOS на смартфоне, в Китае и на Ближнем Востоке "Лаборатория Касперского"... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T00:16

2023-11-13T00:16

2023-11-13T00:16

экономика

евгений касперский

антон иванов

лаборатория касперского

мегафон

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Оператор "Мегафон" протестировал новую российскую операционную систему (ОС) KasperskyOS на смартфоне, в Китае и на Ближнем Востоке "Лаборатория Касперского" также проверяет работоспособность ОС с локальными операторами связи, рассказали в Kaspersky. "Компания завершила тестирование смартфона с KasperskyOS for Mobile в России в лаборатории "Мегафона". В Китае и на Ближнем Востоке вендор проводит внутренние испытания для проверки работоспособности операционной системы с локальными операторами связи. Следующим шагом станет выбор независимых лабораторий на этих территориях для дальнейшего исследования", - говорится в сообщении компании. Отмечается, что оператор проверил новую ОС на соответствие стандартам сотовой связи и корректность работы базовых функций: передача данных, осуществление звонков, отправка sms, переключение между технологиями мобильной связи - 2G, 3G и 4G. При этом ОС тестировалась на азиатском смартфоне. Там добавили, что такое тестирование поможет ускорить процесс появления устройств с этой ОС на российском рынке. "Мы видим перспективы использования KasperskyOS на различных корпоративных устройствах - не только смартфонах, но и планшетах, шлюзах интернета вещей, но и в подключенных автомобилях, то есть везде, где применяется беспроводная связь", - прокомментировал руководитель отдела по развитию бизнеса KasperskyOS Дмитрий Лукиян. Впервые о работе над созданием смартфонов под собственной маркой с защитой от хакеров глава компании Евгений Касперский заявил в декабре 2020 года, тогда предполагалось, что они появятся в 2021 году. Летом 2022 года Касперский рассказывал РИА Новости, что компания дорабатывает функционал своего защищенного смартфона, но затруднился назвать срок, когда они будут готовы его презентовать. В июне 2023 года руководитель группы по развитию бизнеса KasperskyOS Виктор Ивановский рассказал РИА Новости, что прототип защищенного от взломов смартфона "Лаборатории Касперского" уже оснащен базовыми приложениями, такими как звонки, sms, адресная книга и панель настроек, идет работа над внедрением поддержки Wi-Fi, NFC и камеры. В сентябре директор по исследованиям и разработке "Лаборатории Касперского" Антон Иванов поделился с журналистами, что компания также запустила браузер и приложение "МойОфис" на прототипе смартфона со своей ОС.

https://ria.ru/20230920/pokupka-1897602264.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, евгений касперский, антон иванов, лаборатория касперского, мегафон