https://ria.ru/20231113/medvedev-1909185755.html

Медведев назвал количество резидентов "Сколково", работающих на экспорт

Медведев назвал количество резидентов "Сколково", работающих на экспорт - РИА Новости, 13.11.2023

Медведев назвал количество резидентов "Сколково", работающих на экспорт

Свыше 400 резидентов Фонда "Сколково" направляют свою продукцию за рубеж, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:46

2023-11-13T16:46

2023-11-13T16:52

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Свыше 400 резидентов Фонда "Сколково" направляют свою продукцию за рубеж, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Свою продукцию за рубеж направляют свыше 400 сколковских резидентов, и она представлена более чем в ста странах мира", - сказал он на заседании попечительского совета Фонда "Сколково". Говоря о международном сотрудничестве фонда, Медведев отметил, что "это сотрудничество сейчас в известной мере вынуждено переориентироваться на новые рынки и оказывать своим участникам содействие в закреплении логистических и кооперационных связей с крупными государствами в Азии, включая Индию, Китай, другие государства Азиатско-Тихоокеанского региона".Он добавил, что "Сколково" совершенствует сервисы, которые помогают технологическим компаниям расширять свой экспортный потенциал."Ежегодно такими сервисами пользуются порядка 150 участников проекта", - сказал Медведев.Он также напомнил, что одна из важнейших задач, которая стоит перед государством, это задача укрепления его технологического суверенитета."Фонд эту работу активно ведет, содействует реализации соответствующих программ. Это касается и участия в программе научного приборостроения, химической промышленности, дизайн-центров микроэлектроники, и ряда других направлений", - добавил Медведев.Он подчеркнул, что Фонд старался адаптироваться к новым вызовам."Те цифры, которые я назвал, свидетельствуют и о росте выручки его резидентов, и об увеличении количества рабочих мест в компаниях, и о том, что темпы частных инвестиций в целом тоже растут. Важно и дальше также активно участвовать в решении задач технологической повестки дня", - сказал он.

https://ria.ru/20231113/medvedev-1909181990.html

https://ria.ru/20231113/blokada-1909184442.html

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экономика, технологии, россия, азия, индия, дмитрий медведев, сколково