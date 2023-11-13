https://ria.ru/20231113/medvedev-1909181990.html
Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году
Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году - РИА Новости, 13.11.2023
Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году
Выручка резидентов Фонда "Сколково" по итогам 2023 года может составить свыше 500 миллиардов рублей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:32
2023-11-13T16:32
2023-11-13T16:55
экономика
сколково
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выручка резидентов Фонда "Сколково" по итогам 2023 года может составить свыше 500 миллиардов рублей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета организации."Объемы выручки (резидентов - ред.) проекта идут вверх. В 2022 году она выросла более чем на 40% и составила 350 миллиардов рублей. В этом году также ожидается серьезное увеличение этой суммы - свыше 500 миллиардов", - сказал Медведев.Также он отметил опережающий рост технологических компаний промышленного кластера. "В прошлом году он достиг 60%, ну и в этом году будет приблизительно так же", - заявил Медведев.
https://ria.ru/20231113/russia-1909182799.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:2010_1920x0_80_0_0_e4656826fb150dcb611ffbc54c915a06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сколково, россия, дмитрий медведев
Экономика, Сколково, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году
Медведев: сумма выручки "Сколково" в 2023 году ожидается выше 500 млрд рублей