https://ria.ru/20231113/medvedev-1909181990.html

Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году

Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году - РИА Новости, 13.11.2023

Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году

Выручка резидентов Фонда "Сколково" по итогам 2023 года может составить свыше 500 миллиардов рублей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:32

2023-11-13T16:32

2023-11-13T16:55

экономика

сколково

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выручка резидентов Фонда "Сколково" по итогам 2023 года может составить свыше 500 миллиардов рублей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета организации."Объемы выручки (резидентов - ред.) проекта идут вверх. В 2022 году она выросла более чем на 40% и составила 350 миллиардов рублей. В этом году также ожидается серьезное увеличение этой суммы - свыше 500 миллиардов", - сказал Медведев.Также он отметил опережающий рост технологических компаний промышленного кластера. "В прошлом году он достиг 60%, ну и в этом году будет приблизительно так же", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20231113/russia-1909182799.html

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экономика, сколково, россия, дмитрий медведев