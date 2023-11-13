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Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году - РИА Новости, 13.11.2023
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16:32 13.11.2023 (обновлено: 16:55 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/medvedev-1909181990.html
Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году
Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году - РИА Новости, 13.11.2023
Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году
Выручка резидентов Фонда "Сколково" по итогам 2023 года может составить свыше 500 миллиардов рублей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:32
2023-11-13T16:55
экономика
сколково
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выручка резидентов Фонда "Сколково" по итогам 2023 года может составить свыше 500 миллиардов рублей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета организации."Объемы выручки (резидентов - ред.) проекта идут вверх. В 2022 году она выросла более чем на 40% и составила 350 миллиардов рублей. В этом году также ожидается серьезное увеличение этой суммы - свыше 500 миллиардов", - сказал Медведев.Также он отметил опережающий рост технологических компаний промышленного кластера. "В прошлом году он достиг 60%, ну и в этом году будет приблизительно так же", - заявил Медведев.
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экономика, сколково, россия, дмитрий медведев
Экономика, Сколково, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев назвал сумму выручки резидентов "Сколково" в 2023 году

Медведев: сумма выручки "Сколково" в 2023 году ожидается выше 500 млрд рублей

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Выручка резидентов Фонда "Сколково" по итогам 2023 года может составить свыше 500 миллиардов рублей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании попечительского совета организации.
«
"Объемы выручки (резидентов - ред.) проекта идут вверх. В 2022 году она выросла более чем на 40% и составила 350 миллиардов рублей. В этом году также ожидается серьезное увеличение этой суммы - свыше 500 миллиардов", - сказал Медведев.
Также он отметил опережающий рост технологических компаний промышленного кластера. "В прошлом году он достиг 60%, ну и в этом году будет приблизительно так же", - заявил Медведев.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
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