https://ria.ru/20231113/medvedev-1909163871.html

России удалось избежать научной блокады, заявил Медведев

России удалось избежать научной блокады, заявил Медведев - РИА Новости, 13.11.2023

России удалось избежать научной блокады, заявил Медведев

Противники РФ пытались и пытаются устроить долгосрочную научную блокаду, но она не получилась в том виде, в котором они ее задумывали, России удалось продолжить РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:35

2023-11-13T15:35

2023-11-13T15:55

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Противники РФ пытались и пытаются устроить долгосрочную научную блокаду, но она не получилась в том виде, в котором они ее задумывали, России удалось продолжить свое развитие, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по науке и образованию."Предыдущий год, как известно, поставил перед нашей страной, перед нашей наукой очень серьезные вызовы. Они связаны с обеспечением научного и технологического суверенитета. Что скрывать, наши противники действительно попытались и пытаются до сих пор устроить нам долгосрочную научную блокаду. Но она не получилась в том виде, как замысливалась нашими врагами. Нам в значительной мере, во всяком случае, удалось ослабить влияние санкций и продолжить наше развитие", - заявил Медведев.Он отметил, что Россия, к примеру, входит в число мировых лидеров по затратам на науку. В 2022 году объем выделенных средств на эту сферу составил 1,4 триллиона рублей, общие затраты на инновационную деятельность достигли 2,7 триллиона рублей. "Это приблизительно соответствует уровню 2021 года", - сообщил Медведев.Также, по его словам, Россия остается одним из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке. По численности персонала, который отвечает за исследования и разработки, РФ занимает 5 место в мире, сообщил Медведев.России, несмотря на сложный контекст, удалось избежать массового оттока из страны ведущих ученых, необходимо максимально внимательно следить за этой сферой и при необходимости принимать оперативные решения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Что, безусловно, важно, - удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы. Хотя здесь тоже непросто, нужно максимально внимательно за этой сферой следить и принимать оперативные решения в случае необходимости", - заявил Медведев на заседании президиума Совета при президенте по науке и образованию.

https://ria.ru/20231113/sotrudnichestvo-1909167557.html

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россия, дмитрий медведев, общество