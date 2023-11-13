https://ria.ru/20231113/maskirovka-1909242054.html

Артиллеристы роют "хоббичьи норы" для маскировки на Донецком направлении

Артиллеристы роют "хоббичьи норы" для маскировки на Донецком направлении - РИА Новости, 13.11.2023

Артиллеристы роют "хоббичьи норы" для маскировки на Донецком направлении

Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск, воюющие на донецком направлении, скрывают свои огневые позиции в специальных подземных... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T20:49

2023-11-13T20:49

2023-11-13T20:49

специальная военная операция на украине

россия

донецк

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ДОНЕЦК, 13 ноя – РИА Новости. Мобилизованные на Урале артиллеристы Южной группировки войск, воюющие на донецком направлении, скрывают свои огневые позиции в специальных подземных сооружениях, которые создают своими руками без использования техники, рассказал РИА Новости боец гаубичного дивизиона с позывным "Рама". Тщательно прятать свои орудия и маскировать позиции, на которых живет расчет, приходится из-за постоянного внимания со стороны БПЛА противника. "Это наш блиндаж, дом родной, грубо говоря. Здесь живем, спим, развлекаемся, готовим еду. Да, не спорю, похоже (на хоббичью нору). Наверное, рыли где-то пару дней, плюс пару дней делали стены из дерева. Все делали вручную, без техники", - рассказывает боец. По его словам, в подобной "норе" с электричеством и интернетом проживает пять бойцов расчета одной гаубицы, похожие сооружения есть и у соседних расчетов. "Нас, конечно, незаметно. С воздуха это будет идеальнейшее укрытие. Поднимали птичку, смотрели сверху, что на блиндаж, что на орудие. Маскировка - это самое главное. Наши жизни зависят от нашей маскировки. Если только один раз нас срисуют, обработают сразу", - говорит он. Несмотря на максимально жесткие требования к маскировке позиций, уральские артиллеристы оборудовали их всем необходимым, на огневой точке построена, в том числе и баня, в которой можно мыться каждый день.

https://ria.ru/20231109/spetsoperatsiya-1908303405.html

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Специальные подземные сооружения артиллеристов Южной группировки войск Специальные подземные сооружения артиллеристов Южной группировки войск 2023-11-13T20:49 true PT1M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, донецк