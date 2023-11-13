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СМИ: Маск выступит на российской международной конференции - РИА Новости, 13.11.2023
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Наука
 
19:58 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/mask-1909233404.html
СМИ: Маск выступит на российской международной конференции
СМИ: Маск выступит на российской международной конференции - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: Маск выступит на российской международной конференции
Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X Илон Маск выступит на проводимой в России международной конференции по... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:58
2023-11-13T19:58
наука
илон маск
россия
spacex
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X Илон Маск выступит на проводимой в России международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, сообщает портал EU Reporter со ссылкой на источники. "Миллиардер и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск будет спикером на предстоящей международной конференции по искусственному интеллекту в России, которая пройдет в ближайшем будущем, AI Journey 2023", - говорится в материале издания. Предположительно, Маск на конференции может рассказать о модели искусственного интеллекта Grok, которую недавно представила принадлежащая ему компания xAI. Конференция в сфере технологий искусственного интеллекта AI Journey 2023 пройдет 22-24 ноября.
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илон маск, россия, spacex
Наука, Илон Маск, Россия, SpaceX
СМИ: Маск выступит на российской международной конференции

EU Reporter: Маск выступит на российской международной конференции AI Journey

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X Илон Маск выступит на проводимой в России международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, сообщает портал EU Reporter со ссылкой на источники.
"Миллиардер и владелец Tesla и SpaceX Илон Маск будет спикером на предстоящей международной конференции по искусственному интеллекту в России, которая пройдет в ближайшем будущем, AI Journey 2023", - говорится в материале издания.
Предположительно, Маск на конференции может рассказать о модели искусственного интеллекта Grok, которую недавно представила принадлежащая ему компания xAI.
Конференция в сфере технологий искусственного интеллекта AI Journey 2023 пройдет 22-24 ноября.
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НаукаИлон МаскРоссияSpaceX
 
 
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