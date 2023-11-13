https://ria.ru/20231113/litva-1909128647.html
Литва захотела лишить известную балерину гражданства из-за Путина
Литва захотела лишить известную балерину гражданства из-за Путина - РИА Новости, 13.11.2023
Литва захотела лишить известную балерину гражданства из-за Путина
Литва может запустить процесс лишения гражданства российской балерины Илзе Лиепы за "дискредитацию государства", сообщило агентство Baltic News Service. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:58
2023-11-13T13:58
2023-11-13T15:27
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Литва может запустить процесс лишения гражданства российской балерины Илзе Лиепы за "дискредитацию государства", сообщило агентство Baltic News Service.На прошлой неделе телеканал LRT передавал, что артистка, имеющая как литовский, так и российский паспорта, поддержала спецоперацию и президента Владимира Путина."Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитация государства", — говорится в заявлении МВД Литвы, поступившем в редакцию BNS.В минувшую пятницу Департамент миграции направил запросы в компетентные органы страны, чтобы они дали оценку ее заявлению, рассказали агентству в ведомстве. По словам представителей департамента, если будет установлено, что действия Лиепы представляют угрозу национальной безопасности Литвы, то в МВД направят рекомендации по лишению балерины гражданства.Илзе Лиепа получила литовский паспорт в порядке исключения в 2000 году — подобное решение приняли, поскольку она больше десяти лет танцевала с артистом местного балета Пятрасом Скирмантасом.
https://rsport.ria.ru/20230915/drobyazko-1896585131.html
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в мире, литва, россия, илзе лиепа, владимир путин
В мире, Литва, Россия, Илзе Лиепа, Владимир Путин
Литва захотела лишить известную балерину гражданства из-за Путина
Литва может лишить гражданства балерину Лиепу за поддержку спецоперации и Путина
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Литва может запустить процесс лишения гражданства российской балерины Илзе Лиепы за "дискредитацию государства", сообщило агентство Baltic News Service
.
На прошлой неделе телеканал LRT передавал, что артистка, имеющая как литовский, так и российский паспорта, поддержала спецоперацию и президента Владимира Путина.
«
"Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитация государства", — говорится в заявлении МВД Литвы, поступившем в редакцию BNS.
В минувшую пятницу Департамент миграции направил запросы в компетентные органы страны, чтобы они дали оценку ее заявлению, рассказали агентству в ведомстве. По словам представителей департамента, если будет установлено, что действия Лиепы представляют угрозу национальной безопасности Литвы, то в МВД направят рекомендации по лишению балерины гражданства.
Илзе Лиепа получила литовский паспорт в порядке исключения в 2000 году — подобное решение приняли, поскольку она больше десяти лет танцевала с артистом местного балета Пятрасом Скирмантасом.
Литва лишила гражданства фигуристку Дробязко за выступления в России