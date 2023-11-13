https://ria.ru/20231113/kuban-1909253415.html

На Кубани фермеры за год приобрели сельхозмашины на 12 миллиардов рублей

На Кубани фермеры за год приобрели сельхозмашины на 12 миллиардов рублей - РИА Новости, 13.11.2023

На Кубани фермеры за год приобрели сельхозмашины на 12 миллиардов рублей

Фермеры Краснодарского края за 2023 год приобрели более двух тысяч сельхозмашин на 12 миллиардов рублей, в том числе и благодаря региональной поддержке были... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T22:21

2023-11-13T22:21

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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Фермеры Краснодарского края за 2023 год приобрели более двух тысяч сельхозмашин на 12 миллиардов рублей, в том числе и благодаря региональной поддержке были закуплены тракторы и кормоуборочные комбайны, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В этом году фермеры приобрели более двух тысяч тракторов, кормоуборочных комбайнов на 12 миллиардов рублей, в том числе с помощью региональной программы. Она субсидирует 10% затрат на покупку сельскохозяйственных машин, произведенных в России. В 2023 году финансирование программы увеличили в два раза – до 80 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, чьи слова приводит пресс-служба, добавил, что всего на полях региона в период осенней посевной кампании работало свыше 30 тысяч единиц техники. "Кубанские аграрии завершили сев озимых культур. Более 1,7 миллиона гектаров отдано под пшеницу. Это на 100 тысяч гектаров больше прошлого года. В приоритете также ячмень и тритикале. Важно, что использовали в основном семена, выведенные кубанскими учеными. Они адаптированы к нашему климату и почвам, устойчивы к капризам погоды. Благодаря этому можем рассчитывать на традиционно высокий урожай", – написал в свою очередь Кондратьев в Telegram-канале. По данным краевых властей, лидерами посевной стали Кущевский, Новопокровский, Каневский и Ейский районы, где озимыми засеяли почти 360 тысяч гектаров. Отмечается, что все хозяйства края были полностью обеспечены качественным посадочным материалом. Они получили свыше 420 тысяч тонн семян озимых зерновых, выведенных кубанскими учеными. Такие сорта - устойчивы, высокоурожайны и имеют повышенное содержание белка.

https://ria.ru/20231113/standart-1909248679.html

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краснодарский край, россия, вениамин кондратьев