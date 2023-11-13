https://ria.ru/20231113/kruizy-1909106105.html
РСТ: речные круизы в России подорожают
РСТ: речные круизы в России подорожают - РИА Новости, 13.11.2023
РСТ: речные круизы в России подорожают
Эксперты предсказывают неизбежное подорожание круизов в сезоне 2024 года на 15-20 процентов в связи с резким ростом стоимости дизельного топлива, а также... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:44
2023-11-13T13:44
2023-11-13T13:44
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Эксперты предсказывают неизбежное подорожание круизов в сезоне 2024 года на 15-20 процентов в связи с резким ростом стоимости дизельного топлива, а также повышением расходов на питание и экскурсии на маршрутах, сообщает RTN. Представители рынка речных круизов оценивают навигацию 2023 года как успешную, продажи выросли на 15-17 процентов, а высокий сезон прошел со средней загрузкой 80-90 процентов."Мы все свои планы на этот год выполнили и даже поставили дополнительные круизы", – сообщил руководитель отдела продаж туроператора "Донинтурфлот" Александр Шкарупин. Генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский также оценивает сезон как удачный, хотя туроператорам было тяжелее работать, чем в прошлом году: из-за отсутствия кэшбэка и повышения цен на дизельное топливо.Андрей Михайловский предсказывает подорожание круизов в 2024 году на 15-20 процентов. "Еще летом рост цен на круизы будущего года составил 10 процентов. В июле цена на дизельное топливо неожиданно выросла на 30-40 процентов, что не закладывалось в первоначальные бюджеты компаний. Одновременно повысились цены на продукты питания примерно на треть и на столько же – на экскурсионное обслуживание на берегу. Поэтому выгодно бронировать круизы сейчас, так как по раннему бронированию действует скидка", – заметил Михайловский.Положительным итогом сезона эксперт назвал растущую популярность круизов. "С 2019 года аудитория этого сегмента выросла вдвое, и приток новых клиентов продолжается. Например, по данным компании "Созвездие", в круизах выходного дня число новых туристов доходило в этом году до 80 процентов. Практически рекорд – прежде более 50 процентов этот показатель не составлял", – пояснил Михайловский.Руководитель комиссии РСТ по круизному туризму, генеральный директор волгоградской компании "Круиз" Алексей Растегаев оценивает среднюю загрузку по рынку на уровне 83-87 процентов. Алексей Растегаев среди других трендов будущего сезона назвал расширение сроков навигации. "При растущем спросе и увеличившемся флоте надо удлинять сезон. Многие компании планируют начать навигацию-2024 раньше, чем обычно, а закончить – позже", – отмечает он.Александр Шкарупин полагает, что развитию маршрутной сети сильно мешает нехватка новых причалов, а также их высокие тарифы для круизных операторов.
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новости - туризм, туризм, туристы, круизы, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, круизы, Российский союз туриндустрии (РСТ)
РСТ: речные круизы в России подорожают
Российские речные круизы в 2024 году подорожают на 15-20 процентов
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости.
Эксперты предсказывают неизбежное подорожание круизов в сезоне 2024 года на 15-20 процентов в связи с резким ростом стоимости дизельного топлива, а также повышением расходов на питание и экскурсии на маршрутах, сообщает
RTN.
Представители рынка речных круизов оценивают навигацию 2023 года как успешную, продажи выросли на 15-17 процентов, а высокий сезон прошел со средней загрузкой 80-90 процентов.
"Мы все свои планы на этот год выполнили и даже поставили дополнительные круизы", – сообщил руководитель отдела продаж туроператора "Донинтурфлот" Александр Шкарупин. Генеральный директор круизного центра "Инфофлот
" Андрей Михайловский также оценивает сезон как удачный, хотя туроператорам было тяжелее работать, чем в прошлом году: из-за отсутствия кэшбэка и повышения цен на дизельное топливо.
Андрей Михайловский предсказывает подорожание круизов в 2024 году на 15-20 процентов. "Еще летом рост цен на круизы будущего года составил 10 процентов. В июле цена на дизельное топливо неожиданно выросла на 30-40 процентов, что не закладывалось в первоначальные бюджеты компаний. Одновременно повысились цены на продукты питания примерно на треть и на столько же – на экскурсионное обслуживание на берегу. Поэтому выгодно бронировать круизы сейчас, так как по раннему бронированию действует скидка", – заметил Михайловский.
Положительным итогом сезона эксперт назвал растущую популярность круизов. "С 2019 года аудитория этого сегмента выросла вдвое, и приток новых клиентов продолжается. Например, по данным компании "Созвездие", в круизах выходного дня число новых туристов доходило в этом году до 80 процентов. Практически рекорд – прежде более 50 процентов этот показатель не составлял", – пояснил Михайловский.
Руководитель комиссии РСТ по круизному туризму, генеральный директор волгоградской компании "Круиз" Алексей Растегаев оценивает среднюю загрузку по рынку на уровне 83-87 процентов.
Алексей Растегаев среди других трендов будущего сезона назвал расширение сроков навигации. "При растущем спросе и увеличившемся флоте надо удлинять сезон. Многие компании планируют начать навигацию-2024 раньше, чем обычно, а закончить – позже", – отмечает он.
Александр Шкарупин полагает, что развитию маршрутной сети сильно мешает нехватка новых причалов, а также их высокие тарифы для круизных операторов.
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