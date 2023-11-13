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Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа - РИА Новости, 13.11.2023
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14:43 13.11.2023 (обновлено: 15:04 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/kpp-1909145780.html
Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа
Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа - РИА Новости, 13.11.2023
Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа
Группа российских граждан, состоящая из 98 человек, перешла из сектора Газа в Египет через приграничный пункт "Рафах", сообщили в МЧС. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:43
2023-11-13T15:04
в мире
россия
египет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группа российских граждан, состоящая из 98 человек, перешла из сектора Газа в Египет через приграничный пункт "Рафах", сообщили в МЧС.&quot;МЧС России продолжает работу на КПП &quot;Рафах&quot;. В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России&quot;, — говорится в публикации ведомства.МЧС развернуло в столице Египта Каире оперативный штаб, куда сегодня ночью из Газы прибыла первая группа россиян в составе 70 человек. Там их встретили специалисты Центра медицины катастроф Минздрава. Эвакуированных россиян осмотрели медики, все они находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к перелету на родину.После осмотра россияне отправятся в Москву самолетом Ил-76.Как сообщил на минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов, в списках для выезда из анклава числится около 600 россиян.
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РИА Новости
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96
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в мире, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа

МЧС: КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа пересекли 98 граждан РФ

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи у КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом
Автомобиль скорой помощи у КПП Рафах на границе сектора Газа с Египтом - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи у КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группа российских граждан, состоящая из 98 человек, перешла из сектора Газа в Египет через приграничный пункт "Рафах", сообщили в МЧС.
«

"МЧС России продолжает работу на КПП "Рафах". В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России", — говорится в публикации ведомства.

МЧС развернуло в столице Египта Каире оперативный штаб, куда сегодня ночью из Газы прибыла первая группа россиян в составе 70 человек. Там их встретили специалисты Центра медицины катастроф Минздрава. Эвакуированных россиян осмотрели медики, все они находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к перелету на родину.
После осмотра россияне отправятся в Москву самолетом Ил-76.
Как сообщил на минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов, в списках для выезда из анклава числится около 600 россиян.
Эвакуация населения сектора Газа
16 октября, 18:17
Инфографика
Эвакуация населения сектора ГазаПосмотреть
 
В миреРоссияЕгипетМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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