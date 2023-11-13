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Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа

Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа - РИА Новости, 13.11.2023

Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа

Группа российских граждан, состоящая из 98 человек, перешла из сектора Газа в Египет через приграничный пункт "Рафах", сообщили в МЧС. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:43

2023-11-13T14:43

2023-11-13T15:04

в мире

россия

египет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группа российских граждан, состоящая из 98 человек, перешла из сектора Газа в Египет через приграничный пункт "Рафах", сообщили в МЧС."МЧС России продолжает работу на КПП "Рафах". В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России", — говорится в публикации ведомства.МЧС развернуло в столице Египта Каире оперативный штаб, куда сегодня ночью из Газы прибыла первая группа россиян в составе 70 человек. Там их встретили специалисты Центра медицины катастроф Минздрава. Эвакуированных россиян осмотрели медики, все они находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к перелету на родину.После осмотра россияне отправятся в Москву самолетом Ил-76.Как сообщил на минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов, в списках для выезда из анклава числится около 600 россиян.

россия

египет

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в мире, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году