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Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа
Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа - РИА Новости, 13.11.2023
Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа
Группа российских граждан, состоящая из 98 человек, перешла из сектора Газа в Египет через приграничный пункт "Рафах", сообщили в МЧС. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:43
2023-11-13T14:43
2023-11-13T15:04
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Группа российских граждан, состоящая из 98 человек, перешла из сектора Газа в Египет через приграничный пункт "Рафах", сообщили в МЧС."МЧС России продолжает работу на КПП "Рафах". В настоящее время пункт пропуска пересекли 98 граждан России", — говорится в публикации ведомства.МЧС развернуло в столице Египта Каире оперативный штаб, куда сегодня ночью из Газы прибыла первая группа россиян в составе 70 человек. Там их встретили специалисты Центра медицины катастроф Минздрава. Эвакуированных россиян осмотрели медики, все они находятся в удовлетворительном состоянии и готовы к перелету на родину.После осмотра россияне отправятся в Москву самолетом Ил-76.Как сообщил на минувшей неделе посол России в Израиле Анатолий Викторов, в списках для выезда из анклава числится около 600 россиян.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, египет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Египет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Группа из 98 россиян выехала из сектора Газа
МЧС: КПП "Рафах" между Египтом и сектором Газа пересекли 98 граждан РФ