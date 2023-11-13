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Марафон в поддержку донорского движения прошел в подмосковном Королеве
Марафон в поддержку донорского движения прошел в подмосковном Королеве - РИА Новости, 13.11.2023
Марафон в поддержку донорского движения прошел в подмосковном Королеве
Королев 9 ноября стал площадкой проведения Всероссийского марафона донорства #ДавайВступай, который запустило Федеральное медико-биологическое агентство России, РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:21
2023-11-13T14:21
2023-11-13T14:21
королев
донорство
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Королев 9 ноября стал площадкой проведения Всероссийского марафона донорства #ДавайВступай, который запустило Федеральное медико-биологическое агентство России, участниками стали более 100 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. На центральной площади наукограда развернулся мобильный медицинский пункт, в котором все желающие смогли стать донорами крови, а также сдать тест на генотип и войти в Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Участие в акции приняли более 100 жителей Королева. За время работы мобильного пункта было собрано свыше 21 литра крови, Федеральный регистр пополнился 45 донорами костного мозга. Также в рамках акции на центральных улицах города прошел символический забег в поддержку донорского движения, в котором приняли участие королевские спортсмены и любители бега. Его возглавил амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров, сам перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии. Цель марафона – привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству. Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.
https://ria.ru/20231110/korolev-1908624996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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королев, донорство
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Королев 9 ноября стал площадкой проведения Всероссийского марафона донорства #ДавайВступай, который запустило Федеральное медико-биологическое агентство России, участниками стали более 100 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На центральной площади наукограда развернулся мобильный медицинский пункт, в котором все желающие смогли стать донорами крови, а также сдать тест на генотип и войти в Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
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Участие в акции приняли более 100 жителей Королева. За время работы мобильного пункта было собрано свыше 21 литра крови, Федеральный регистр пополнился 45 донорами костного мозга.
Также в рамках акции на центральных улицах города прошел символический забег в поддержку донорского движения, в котором приняли участие королевские спортсмены и любители бега. Его возглавил амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров, сам перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии.
Цель марафона – привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству
. Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.