https://ria.ru/20231113/korolev-1909138502.html

Марафон в поддержку донорского движения прошел в подмосковном Королеве

Марафон в поддержку донорского движения прошел в подмосковном Королеве - РИА Новости, 13.11.2023

Марафон в поддержку донорского движения прошел в подмосковном Королеве

Королев 9 ноября стал площадкой проведения Всероссийского марафона донорства #ДавайВступай, который запустило Федеральное медико-биологическое агентство России, РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:21

2023-11-13T14:21

2023-11-13T14:21

королев

донорство

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Королев 9 ноября стал площадкой проведения Всероссийского марафона донорства #ДавайВступай, который запустило Федеральное медико-биологическое агентство России, участниками стали более 100 человек, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. На центральной площади наукограда развернулся мобильный медицинский пункт, в котором все желающие смогли стать донорами крови, а также сдать тест на генотип и войти в Федеральный регистр неродственных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Участие в акции приняли более 100 жителей Королева. За время работы мобильного пункта было собрано свыше 21 литра крови, Федеральный регистр пополнился 45 донорами костного мозга. Также в рамках акции на центральных улицах города прошел символический забег в поддержку донорского движения, в котором приняли участие королевские спортсмены и любители бега. Его возглавил амбассадор донорства костного мозга Артем Алискеров, сам перенесший лейкоз и 31 курс химиотерапии. Цель марафона – привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству. Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.

https://ria.ru/20231110/korolev-1908624996.html

королев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

королев, донорство