https://ria.ru/20231113/kor-1909206990.html
МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори
МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори - РИА Новости, 13.11.2023
МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори
Управление Роспотребнадзора по Москве направило в адрес руководства Московского государственного университета предписание о проведении противоэпидемических... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:16
2023-11-13T18:16
2023-11-13T18:23
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
мгу имени м. в. ломоносова
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731610485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c003482deafb9678a6a02b23196d4d12.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве направило в адрес руководства Московского государственного университета предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в корпусе, где располагается факультет мировой политики из-за регистрации случая кори у студента, сообщили журналистам в управлении.Ранее в пресс-службе МГУ РИА Новости сообщили, что случай кори выявлен у студента факультета мировой политики, в корпусе по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51 проведена дезинфекция и введен дистанционный режим работы до 1 декабря."Специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова... В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в предписании говорится и об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.Отмечается, что в настоящее время определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, а организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731610485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32302912f3fdab5711045666ec0f31db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, Россия
МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори
Роспотребнадзор велел МГУ провести противоэпидемические мероприятия из-за кори
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве направило в адрес руководства Московского государственного университета предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в корпусе, где располагается факультет мировой политики из-за регистрации случая кори у студента, сообщили журналистам в управлении.
Ранее в пресс-службе МГУ РИА Новости сообщили, что случай кори выявлен у студента факультета мировой политики, в корпусе по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51 проведена дезинфекция и введен дистанционный режим работы до 1 декабря.
"Специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова... В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в предписании говорится и об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.
Отмечается, что в настоящее время определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, а организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.