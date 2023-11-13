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МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори - РИА Новости, 13.11.2023
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18:16 13.11.2023 (обновлено: 18:23 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/kor-1909206990.html
МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори
МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори - РИА Новости, 13.11.2023
МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори
Управление Роспотребнадзора по Москве направило в адрес руководства Московского государственного университета предписание о проведении противоэпидемических... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:16
2023-11-13T18:23
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
мгу имени м. в. ломоносова
россия
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве направило в адрес руководства Московского государственного университета предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в корпусе, где располагается факультет мировой политики из-за регистрации случая кори у студента, сообщили журналистам в управлении.Ранее в пресс-службе МГУ РИА Новости сообщили, что случай кори выявлен у студента факультета мировой политики, в корпусе по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51 проведена дезинфекция и введен дистанционный режим работы до 1 декабря."Специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова... В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в предписании говорится и об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.Отмечается, что в настоящее время определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, а организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, Россия
МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори

Роспотребнадзор велел МГУ провести противоэпидемические мероприятия из-за кори

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве направило в адрес руководства Московского государственного университета предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в корпусе, где располагается факультет мировой политики из-за регистрации случая кори у студента, сообщили журналистам в управлении.
Ранее в пресс-службе МГУ РИА Новости сообщили, что случай кори выявлен у студента факультета мировой политики, в корпусе по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51 проведена дезинфекция и введен дистанционный режим работы до 1 декабря.
"Специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова... В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в предписании говорится и об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.
Отмечается, что в настоящее время определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, а организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссия
 
 
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