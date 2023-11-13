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МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори

МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори - РИА Новости, 13.11.2023

МГУ предписали провести противоэпидемические мероприятия из-за кори

Управление Роспотребнадзора по Москве направило в адрес руководства Московского государственного университета предписание о проведении противоэпидемических... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:16

2023-11-13T18:16

2023-11-13T18:23

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

мгу имени м. в. ломоносова

россия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве направило в адрес руководства Московского государственного университета предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в корпусе, где располагается факультет мировой политики из-за регистрации случая кори у студента, сообщили журналистам в управлении.Ранее в пресс-службе МГУ РИА Новости сообщили, что случай кори выявлен у студента факультета мировой политики, в корпусе по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51 проведена дезинфекция и введен дистанционный режим работы до 1 декабря."Специалистами Управления Роспотребнадзора по г. Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая кори у студента факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова... В адрес руководства университета направлено предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе", - говорится в сообщении.В ведомстве добавили, что в предписании говорится и об ограничении очного посещения учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.Отмечается, что в настоящее время определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, а организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Москве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия