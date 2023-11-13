https://ria.ru/20231113/konflikt-1909258352.html

СМИ: сотрудники Госдепа подписали письмо о военных преступлениях Израиля

СМИ: сотрудники Госдепа подписали письмо о военных преступлениях Израиля - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: сотрудники Госдепа подписали письмо о военных преступлениях Израиля

Сотрудники госдепартамента подписали письмо с требованием к Белому дому пересмотреть подходы к палестино-израильскому конфликту и с обвинением в адрес... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T23:14

2023-11-13T23:14

2023-11-13T23:14

в мире

израиль

джо байден

хамас

оон

агентство по международному развитию сша

сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739888152_0:130:1176:792_1920x0_80_0_0_ea8659e2dee38ba389fa51894eb4610c.jpg

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Сотрудники госдепартамента подписали письмо с требованием к Белому дому пересмотреть подходы к палестино-израильскому конфликту и с обвинением в адрес президента США Джо Байдена о распространении дезинформации о происходящем, сообщает портал Axios. Как пишет издание со ссылкой на внутренний меморандум Госдепа, в этой записке "президент Байден обвиняется в "распространении дезинформации" о войне между Израилем и ХАМАС, и утверждается, что Израиль совершает "военные преступления" в секторе Газа". Как говорится в сообщении, записку подготовил младший дипломат, в своих соцсетях он писал, что поддержка Байденом Израиля сделала его "соучастником геноцида". Меморандум же подписали 100 сотрудников госдепа и Агентства международного развития USAID, документ призывает администрацию США пересмотреть свою политику в отношении Израиля и потребовать прекращения огня в Газе, сообщает портал. Белый дом демонстрирует пренебрежение жизнями палестинцев, а Байден не должен ставить под сомнение данные о количестве погибших в Газе, говорится, по данным портала, в меморандуме. Конкретных примеров в записке не приводится, но Байдена в ней обвиняют в "распространении дезинформации" в речи о поддержке Израиля 10 октября, говорится в сообщении. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля , где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,2 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231028/gaza-1905372251.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, джо байден, хамас, оон, агентство по международному развитию сша, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году