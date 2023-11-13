https://ria.ru/20231113/konflikt-1909243582.html

Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы

Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы - РИА Новости, 13.11.2023

Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы

Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви обеспечение безопасного выезда граждан России из сектора Газа, а... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T21:02

2023-11-13T21:02

2023-11-13T21:12

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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хамас

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви обеспечение безопасного выезда граждан России из сектора Газа, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была подтверждена важность активных российско-израильских контактов в интересах обеспечения безопасного выезда всех желающих граждан России из сектора Газа, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих российское гражданство", - сообщили в МИД РФ по итогам встречи в Москве.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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