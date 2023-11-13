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Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы - РИА Новости, 13.11.2023
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21:02 13.11.2023 (обновлено: 21:12 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/konflikt-1909243582.html
Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы
Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы - РИА Новости, 13.11.2023
Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы
Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви обеспечение безопасного выезда граждан России из сектора Газа, а... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:02
2023-11-13T21:12
в мире
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
михаил богданов
хамас
москва
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви обеспечение безопасного выезда граждан России из сектора Газа, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была подтверждена важность активных российско-израильских контактов в интересах обеспечения безопасного выезда всех желающих граждан России из сектора Газа, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих российское гражданство", - сообщили в МИД РФ по итогам встречи в Москве.
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в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, михаил богданов, хамас, москва
В мире, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Михаил Богданов, ХАМАС, Москва
Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы

Богданов обсудил с послом Израиля Бен Цви безопасный выезд россиян из Газы

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви обеспечение безопасного выезда граждан России из сектора Газа, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была подтверждена важность активных российско-израильских контактов в интересах обеспечения безопасного выезда всех желающих граждан России из сектора Газа, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих российское гражданство", - сообщили в МИД РФ по итогам встречи в Москве.
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В миреРоссияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМихаил БогдановХАМАСМосква
 
 
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