https://ria.ru/20231113/konflikt-1909243582.html
Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы
Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы - РИА Новости, 13.11.2023
Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы
Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви обеспечение безопасного выезда граждан России из сектора Газа, а... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:02
2023-11-13T21:02
2023-11-13T21:12
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Израиля в Москве Александром Бен Цви обеспечение безопасного выезда граждан России из сектора Газа, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России."В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями о складывающейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. При этом была подтверждена важность активных российско-израильских контактов в интересах обеспечения безопасного выезда всех желающих граждан России из сектора Газа, а также освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, в том числе имеющих российское гражданство", - сообщили в МИД РФ по итогам встречи в Москве.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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в мире, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, михаил богданов, хамас, москва
В мире, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Михаил Богданов, ХАМАС, Москва
Богданов обсудил с послом Израиля безопасный выезд россиян из Газы
Богданов обсудил с послом Израиля Бен Цви безопасный выезд россиян из Газы