https://ria.ru/20231113/konferentsiya-1909249179.html

Оргкомитет AI Journey опроверг участие Маска в конференции

Оргкомитет AI Journey опроверг участие Маска в конференции - РИА Новости, 13.11.2023

Оргкомитет AI Journey опроверг участие Маска в конференции

Участие американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X Илона Маска в конференции AI Journey не планировалось, но, если он... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T21:41

2023-11-13T21:41

2023-11-13T21:41

россия

илон маск

в мире

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Участие американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X Илона Маска в конференции AI Journey не планировалось, но, если он захочет, организаторы будут рады его видеть, сообщили РИА Новости в пресс-службе организационного комитета мероприятия. Ранее портал EU Reporter со ссылкой на источники сообщил, что Илон Маск выступит на проводимой в России международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Участие Илона Маска в конференции AI Journey-2023 не планировалось. Но если он захочет приехать, то, конечно, мы будем рады видеть его в числе наших спикеров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231113/voyna-1909187270.html

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россия, илон маск, в мире