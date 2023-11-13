https://ria.ru/20231113/konferentsiya-1909249179.html
Оргкомитет AI Journey опроверг участие Маска в конференции
Оргкомитет AI Journey опроверг участие Маска в конференции - РИА Новости, 13.11.2023
Оргкомитет AI Journey опроверг участие Маска в конференции
Участие американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X Илона Маска в конференции AI Journey не планировалось, но, если он... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T21:41
2023-11-13T21:41
2023-11-13T21:41
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илон маск
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Участие американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X Илона Маска в конференции AI Journey не планировалось, но, если он захочет, организаторы будут рады его видеть, сообщили РИА Новости в пресс-службе организационного комитета мероприятия. Ранее портал EU Reporter со ссылкой на источники сообщил, что Илон Маск выступит на проводимой в России международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey. "Участие Илона Маска в конференции AI Journey-2023 не планировалось. Но если он захочет приехать, то, конечно, мы будем рады видеть его в числе наших спикеров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231113/voyna-1909187270.html
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россия, илон маск, в мире
Россия, Илон Маск, В мире
Оргкомитет AI Journey опроверг участие Маска в конференции
Оргкомитет AI Journey: участие Маска в конференции не планировали
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Участие американского предпринимателя, владельца компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X Илона Маска в конференции AI Journey не планировалось, но, если он захочет, организаторы будут рады его видеть, сообщили РИА Новости в пресс-службе организационного комитета мероприятия.
Ранее портал EU Reporter со ссылкой на источники сообщил, что Илон Маск выступит на проводимой в России международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
"Участие Илона Маска в конференции AI Journey-2023 не планировалось. Но если он захочет приехать, то, конечно, мы будем рады видеть его в числе наших спикеров", - говорится в сообщении.
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