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КНДР призвала распустить Командование ООН в Южной Корее как "незаконное"
КНДР призвала распустить Командование ООН в Южной Корее как "незаконное" - РИА Новости, 13.11.2023
КНДР призвала распустить Командование ООН в Южной Корее как "незаконное"
Северная Корея в понедельник призвала распустить Командование ООН в Южной Корее как "незаконную военную организацию", передает агентство Рейтер со ссылкой на... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T01:36
2023-11-13T01:36
2023-11-13T01:36
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Северная Корея в понедельник призвала распустить Командование ООН в Южной Корее как "незаконную военную организацию", передает агентство Рейтер со ссылкой на Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК). "Северная Корея в понедельник потребовала распустить Командование ООН, назвав его "незаконной военной организацией" в связи со встречей, которая должна состояться между странами-участницами в Южной Корее в конце этой недели", - говорится в сообщении. Командование было создано американцами во время войны в Корее, однако на деле постоянно действующего мандата ООН не имеет. Северная Корея неоднократно пыталась привлечь внимание всемирной организации к этому и требовала ликвидировать Командование ООН в Корее, но не была услышана. Так называемая Северная разграничительная линия (NLL) юридически не является морской границей между двумя корейскими государствами, что делает ее конфликтным районом. Вскоре после подписания перемирия в Корейской войне (1950-1953 годов), где обговаривалась только демаркационная линия на суше, линия на море была проведена в одностороннем порядке Командованием ООН. Её признает только Южная Корея, КНДР же не раз за прошедшие десятилетия пыталась изменить эту "границу" и сдвинуть ее южнее.
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южная корея, оон, в мире
КНДР призвала распустить Командование ООН в Южной Корее как "незаконное"
ЦТАК: КНДР призвала распустить Командование ООН в Южной Корее как "незаконное"
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Северная Корея в понедельник призвала распустить Командование ООН в Южной Корее как "незаконную военную организацию", передает агентство Рейтер со ссылкой на Центральное северокорейское телеграфное агентство (ЦТАК).
«
"Северная Корея в понедельник потребовала распустить Командование ООН, назвав его "незаконной военной организацией" в связи со встречей, которая должна состояться между странами-участницами в Южной Корее в конце этой недели", - говорится в сообщении.
Командование было создано американцами во время войны в Корее, однако на деле постоянно действующего мандата ООН не имеет. Северная Корея неоднократно пыталась привлечь внимание всемирной организации к этому и требовала ликвидировать Командование ООН в Корее, но не была услышана.
Так называемая Северная разграничительная линия (NLL) юридически не является морской границей между двумя корейскими государствами, что делает ее конфликтным районом. Вскоре после подписания перемирия в Корейской войне (1950-1953 годов), где обговаривалась только демаркационная линия на суше, линия на море была проведена в одностороннем порядке Командованием ООН. Её признает только Южная Корея, КНДР же не раз за прошедшие десятилетия пыталась изменить эту "границу" и сдвинуть ее южнее.
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