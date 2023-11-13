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Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани
Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани - РИА Новости, 13.11.2023
Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани
Бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани, активный участник свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдиа, скончался в возрасте 85 лет, сообщает... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:53
2023-11-13T17:53
2023-11-13T17:58
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ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани, активный участник свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдиа, скончался в возрасте 85 лет, сообщает грузинская телекомпания "Рустави 2." "Скончался Тенгиз Китовани в возрасте 85 лет. Информацию распространяют члены его семьи", - говорится в сообщении. Где именно умер Китовани, не уточняется. Тенгиз Китовани родился 9 июня 1938 года в Тбилиси, окончил Художественную академию. В 1970-х годах насмерть сбил человека за рулем автомобиля, провел в тюрьме 12 лет. В первые месяцы независимости Грузии возглавил национальную гвардию, фактически став создателем вооруженных сил республики. Зимой 1991-1992 годов наряду с Джабой Иоселиани и Тенгизом Сигуа участвовал в свержении первого президента Звиада Гамсахурдиа, затем - в боевых действиях в Абхазии, окончившихся поражением грузинской стороны. В 1995 году, после прихода к власти в Грузии экс-главы советского МИД Эдуарда Шеварднадзе, был арестован во время "похода на Абхазию" во главе сотен вооруженных сторонников и приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию незаконных вооруженных формирований. В 1999 году был помилован по медицинским основаниям, эмигрировал в Москву, вернулся в Грузию в 2012 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
Умер бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани
Бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани умер на 86-м году жизни
ТБИЛИСИ, 13 ноя - РИА Новости. Бывший министр обороны Грузии Тенгиз Китовани, активный участник свержения первого президента страны Звиада Гамсахурдиа, скончался в возрасте 85 лет, сообщает грузинская телекомпания "Рустави 2."
"Скончался Тенгиз Китовани в возрасте 85 лет. Информацию распространяют члены его семьи", - говорится в сообщении. Где именно умер Китовани, не уточняется.
Тенгиз Китовани родился 9 июня 1938 года в Тбилиси
, окончил Художественную академию. В 1970-х годах насмерть сбил человека за рулем автомобиля, провел в тюрьме 12 лет. В первые месяцы независимости Грузии возглавил национальную гвардию, фактически став создателем вооруженных сил республики.
Зимой 1991-1992 годов наряду с Джабой Иоселиани и Тенгизом Сигуа участвовал в свержении первого президента Звиада Гамсахурдиа, затем - в боевых действиях в Абхазии
, окончившихся поражением грузинской стороны. В 1995 году, после прихода к власти в Грузии экс-главы советского МИД Эдуарда Шеварднадзе
, был арестован во время "похода на Абхазию" во главе сотен вооруженных сторонников и приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию незаконных вооруженных формирований. В 1999 году был помилован по медицинским основаниям, эмигрировал в Москву
, вернулся в Грузию в 2012 году.