https://ria.ru/20231113/kinoprokat-1909035005.html
Фильм "По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ
Фильм "По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ - РИА Новости, 13.11.2023
Фильм "По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ
Российский фильм "По щучьему велению" по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли третий раз подряд возглавил кинопрокат со сборами в РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T02:22
2023-11-13T02:22
2023-11-13T05:54
культура
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оксана акиньшина
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ренат давлетьяров
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский фильм "По щучьему велению" по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли третий раз подряд возглавил кинопрокат со сборами в 308,4 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку занял супергеройский фильм о героинях комиксов "Капитан Марвел 2" со сборами в 57,5 миллиона. Следующей в рейтинге идет фантастический триллер "Катастрофа", собравший 29 миллионов рублей.На четвертой строчке — российский триллер "Синдром", собравший 24,9 миллиона. В картине снялись Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро и другие.Замыкает список российский фантастический триллер Рената Давлетьярова "Человек ниоткуда", собравший 18,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230717/kruz-1884591740.html
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россия, оксана акиньшина, снг, ренат давлетьяров
Культура, Россия, Оксана Акиньшина, СНГ, Ренат Давлетьяров
Фильм "По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ
"По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ за выходные