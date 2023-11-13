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Фильм "По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ - РИА Новости, 13.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
02:22 13.11.2023 (обновлено: 05:54 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/kinoprokat-1909035005.html
Фильм "По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ
Фильм "По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ - РИА Новости, 13.11.2023
Фильм "По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ
Российский фильм "По щучьему велению" по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли третий раз подряд возглавил кинопрокат со сборами в РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T02:22
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культура
россия
оксана акиньшина
снг
ренат давлетьяров
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский фильм "По щучьему велению" по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли третий раз подряд возглавил кинопрокат со сборами в 308,4 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку занял супергеройский фильм о героинях комиксов "Капитан Марвел 2" со сборами в 57,5 миллиона. Следующей в рейтинге идет фантастический триллер "Катастрофа", собравший 29 миллионов рублей.На четвертой строчке — российский триллер "Синдром", собравший 24,9 миллиона. В картине снялись Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро и другие.Замыкает список российский фантастический триллер Рената Давлетьярова "Человек ниоткуда", собравший 18,8 миллиона рублей.
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россия, оксана акиньшина, снг, ренат давлетьяров
Культура, Россия, Оксана Акиньшина, СНГ, Ренат Давлетьяров
Фильм "По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ

"По щучьему велению" в третий раз возглавил прокат в России и СНГ за выходные

© Глобус-фильм (2023)Кадр из фильма "По щучьему велению"
Кадр из фильма По щучьему велению
© Глобус-фильм (2023)
Кадр из фильма "По щучьему велению". Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Российский фильм "По щучьему велению" по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли третий раз подряд возглавил кинопрокат со сборами в 308,4 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com.
Вторую строчку занял супергеройский фильм о героинях комиксов "Капитан Марвел 2" со сборами в 57,5 миллиона. Следующей в рейтинге идет фантастический триллер "Катастрофа", собравший 29 миллионов рублей.
На четвертой строчке — российский триллер "Синдром", собравший 24,9 миллиона. В картине снялись Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро и другие.
Замыкает список российский фантастический триллер Рената Давлетьярова "Человек ниоткуда", собравший 18,8 миллиона рублей.
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КультураРоссияОксана АкиньшинаСНГРенат Давлетьяров
 
 
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