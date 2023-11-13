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Нетаньяху пригрозил "Хезболле" мощным ударом - РИА Новости, 13.11.2023
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19:35 13.11.2023 (обновлено: 19:56 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/khezbolla-1909228122.html
Нетаньяху пригрозил "Хезболле" мощным ударом
Нетаньяху пригрозил "Хезболле" мощным ударом - РИА Новости, 13.11.2023
Нетаньяху пригрозил "Хезболле" мощным ударом
На каждый новый обстрел "Хезболлы" израильские военные ответят еще большим огнем, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:35
2023-11-13T19:56
израиль
в мире
биньямин нетаньяху
хезболла
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ливан
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. На каждый новый обстрел "Хезболлы" израильские военные ответят еще большим огнем, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения батальона бедуинских следопытов, входящий в состав южного военного округа."У нас происходят перестрелки и на севере, вы это знаете. Есть те, кто думает, что может расширить свои атаки на наши войска и мирное население. Это игра с огнем. На огонь мы ответим гораздо более сильным огнем. Пусть они не испытывают нас, потому что мы продемонстрировали лишь небольшую часть своей силы. Мы будем бить тех, кто причиняет нам вред", — сказал он.Премьер также дал напутствие служащим батальона на достижение полной победы над ХАМАС. "Вы все подчинены одной цели — нашей победе. Здесь нет передышек и нет половинчатости. Это не операция, это не раунд. Мы идем к полной победе", — подчеркнул Нетаньяху.Эти заявления были сделаны на фоне непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации. Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны". Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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РИА Новости
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израиль, в мире, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан
Израиль, В мире, Биньямин Нетаньяху, Хезболла, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ливан
Нетаньяху пригрозил "Хезболле" мощным ударом

Нетаньяху: Израиль на каждый новый обстрел "Хезболлы" ответит еще большим огнем

© AFP 2023 / JALAA MAREYУчения израильской армии для отработки противостояния с Хезболлой
Учения израильской армии для отработки противостояния с Хезболлой - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
Учения израильской армии для отработки противостояния с Хезболлой
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. На каждый новый обстрел "Хезболлы" израильские военные ответят еще большим огнем, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения батальона бедуинских следопытов, входящий в состав южного военного округа.
"У нас происходят перестрелки и на севере, вы это знаете. Есть те, кто думает, что может расширить свои атаки на наши войска и мирное население. Это игра с огнем. На огонь мы ответим гораздо более сильным огнем. Пусть они не испытывают нас, потому что мы продемонстрировали лишь небольшую часть своей силы. Мы будем бить тех, кто причиняет нам вред", — сказал он.
Дым, поднимающийся над сектором Газа после израильской бомбардировки - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
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Премьер также дал напутствие служащим батальона на достижение полной победы над ХАМАС.
"Вы все подчинены одной цели — нашей победе. Здесь нет передышек и нет половинчатости. Это не операция, это не раунд. Мы идем к полной победе", — подчеркнул Нетаньяху.
Эти заявления были сделаны на фоне непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации.
Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
ИзраильВ миреБиньямин НетаньяхуХезболлаХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуЛиван
 
 
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