Нетаньяху пригрозил "Хезболле" мощным ударом

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. На каждый новый обстрел "Хезболлы" израильские военные ответят еще большим огнем, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения батальона бедуинских следопытов, входящий в состав южного военного округа."У нас происходят перестрелки и на севере, вы это знаете. Есть те, кто думает, что может расширить свои атаки на наши войска и мирное население. Это игра с огнем. На огонь мы ответим гораздо более сильным огнем. Пусть они не испытывают нас, потому что мы продемонстрировали лишь небольшую часть своей силы. Мы будем бить тех, кто причиняет нам вред", — сказал он.Премьер также дал напутствие служащим батальона на достижение полной победы над ХАМАС. "Вы все подчинены одной цели — нашей победе. Здесь нет передышек и нет половинчатости. Это не операция, это не раунд. Мы идем к полной победе", — подчеркнул Нетаньяху.Эти заявления были сделаны на фоне непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации. Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны". Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Учения израильской армии для отработки противостояния с Хезболлой
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. На каждый новый обстрел "Хезболлы" израильские военные ответят еще большим огнем, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения батальона бедуинских следопытов, входящий в состав южного военного округа.
"У нас происходят перестрелки и на севере, вы это знаете. Есть те, кто думает, что может расширить свои атаки на наши войска и мирное население. Это игра с огнем. На огонь мы ответим гораздо более сильным огнем. Пусть они не испытывают нас, потому что мы продемонстрировали лишь небольшую часть своей силы. Мы будем бить тех, кто причиняет нам вред", — сказал он.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
12 ноября, 08:00
Премьер также дал напутствие служащим батальона на достижение полной победы над ХАМАС.
"Вы все подчинены одной цели — нашей победе. Здесь нет передышек и нет половинчатости. Это не операция, это не раунд. Мы идем к полной победе", — подчеркнул Нетаньяху.
Эти заявления были сделаны на фоне непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации.
Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны".
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.