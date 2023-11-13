https://ria.ru/20231113/khezbolla-1909228122.html

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" мощным ударом

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" мощным ударом - РИА Новости, 13.11.2023

Нетаньяху пригрозил "Хезболле" мощным ударом

На каждый новый обстрел "Хезболлы" израильские военные ответят еще большим огнем, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:35

2023-11-13T19:35

2023-11-13T19:56

израиль

в мире

биньямин нетаньяху

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ливан

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. На каждый новый обстрел "Хезболлы" израильские военные ответят еще большим огнем, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения батальона бедуинских следопытов, входящий в состав южного военного округа."У нас происходят перестрелки и на севере, вы это знаете. Есть те, кто думает, что может расширить свои атаки на наши войска и мирное население. Это игра с огнем. На огонь мы ответим гораздо более сильным огнем. Пусть они не испытывают нас, потому что мы продемонстрировали лишь небольшую часть своей силы. Мы будем бить тех, кто причиняет нам вред", — сказал он.Премьер также дал напутствие служащим батальона на достижение полной победы над ХАМАС. "Вы все подчинены одной цели — нашей победе. Здесь нет передышек и нет половинчатости. Это не операция, это не раунд. Мы идем к полной победе", — подчеркнул Нетаньяху.Эти заявления были сделаны на фоне непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории. Силы "Хезболлах" в основном обстреливают Израиль противотанковыми ракетами, что не приводит масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. На каждый залп из Ливана израильские военные открывают ответный огонь по позициям "Хезболлах". Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации. Ранее лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что вероятность широкомасштабной войны с Израилем реальна. Генсек движения объявил всеобщую готовность к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем, отметив, что "все сценарии возможны". Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

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израиль, в мире, биньямин нетаньяху, хезболла, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ливан