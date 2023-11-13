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СМИ: ХАМАС планировал продолжить наступление из Газы до Западного берега - РИА Новости, 13.11.2023
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07:36 13.11.2023 (обновлено: 07:50 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/khamas-1909048390.html
СМИ: ХАМАС планировал продолжить наступление из Газы до Западного берега
СМИ: ХАМАС планировал продолжить наступление из Газы до Западного берега - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: ХАМАС планировал продолжить наступление из Газы до Западного берега
Палестинское движение ХАМАС имело планы продолжить наступление с сектора Газа вплоть до Западного берега, сообщает газета Washington Post. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:36
2023-11-13T07:50
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС имело планы продолжить наступление с сектора Газа вплоть до Западного берега, сообщает газета Washington Post. "Одно подразделение имело при себе разведывательную информацию и карты, свидетельствующие о намерении продолжить наступление вплоть до границы с Западным берегом", - сообщает издание со ссылкой на источники в спецслужбах. По данным газеты, ХАМАС рассчитывал на то, что масштабы нападения принудят Израиль оказать "ошеломляющий" ответ, что вызвало бы конфликт, который охватил бы весь регион. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/tsakhal-1908929088.html
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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: ХАМАС планировал продолжить наступление из Газы до Западного берега

WP: ХАМАС планировал продолжить наступление из сектора Газа до Западного берега

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС имело планы продолжить наступление с сектора Газа вплоть до Западного берега, сообщает газета Washington Post.
«
"Одно подразделение имело при себе разведывательную информацию и карты, свидетельствующие о намерении продолжить наступление вплоть до границы с Западным берегом", - сообщает издание со ссылкой на источники в спецслужбах.
По данным газеты, ХАМАС рассчитывал на то, что масштабы нападения принудят Израиль оказать "ошеломляющий" ответ, что вызвало бы конфликт, который охватил бы весь регион.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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