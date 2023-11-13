https://ria.ru/20231113/kemping-1909107656.html

В России может появиться новый дорожный знак

В России может появиться новый дорожный знак - РИА Новости, 13.11.2023

В России может появиться новый дорожный знак

Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга представила эскиз первого в России дорожного знака кемпинга, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T16:38

2023-11-13T16:38

2023-11-13T16:38

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга представила эскиз первого в России дорожного знака кемпинга, сообщает корреспондент РИА Новости.Разработка осуществляется в рамках создания первой в стране классификации кемпингов, которая будет предусмотрена Концепцией автотуризма РФ.Презентация состоялась на круглом столе "Перспективы производства отечественных автодомов, прицепов и туристического снаряжения для автотуристов" в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).По словам президента ассоциации, руководителя комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергея Лобарева, объекты сервиса на трассе и кемпинги вдоль дорог и в населенных пунктах должны появляться после утверждения плана развития региональной туристской отрасли в России до 2035 года.Кемпинг должен представлять собой обустроенное, комфортное крытое сооружение, доступное различным категориям путешественников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья."Автотуризм – активно и динамично развивающееся направление. Поручение главы государства Владимира Путина о создании Концепции развития автотуризма России ставит перед министерствами и отраслевыми ведомствами, бизнесом и общественными организациями задачи сделать его массовым. С этой целью мы разработали расширенный дорожный знак кемпинга, который, в отличие от уже действующего, отражает необходимую информацию для автотуристов", – сказал Сергей Лобарев.По его словам, путешественники и предприниматели нуждаются в большей информации о кемпингах. Первые – о том, что они получат на конкретном месте, вторые – данные об условиях вхождения на рынок. Согласно проведенному организацией опросу, бизнесу трудно развиваться из-за отсутствия госфинансирования, высоких цен на материалы и логистику, поскольку сегодня приходится работать с поставками из-за рубежа.

https://ria.ru/20230920/puteshestviya-1897293727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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