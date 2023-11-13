https://ria.ru/20231113/kemping-1909107656.html
В России может появиться новый дорожный знак
В России может появиться новый дорожный знак - РИА Новости, 13.11.2023
В России может появиться новый дорожный знак
Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга представила эскиз первого в России дорожного знака кемпинга, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:38
2023-11-13T16:38
2023-11-13T16:38
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
отели
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909104587_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_defff1f00b9324d6a999df15ab7138f1.jpg
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга представила эскиз первого в России дорожного знака кемпинга, сообщает корреспондент РИА Новости.Разработка осуществляется в рамках создания первой в стране классификации кемпингов, которая будет предусмотрена Концепцией автотуризма РФ.Презентация состоялась на круглом столе "Перспективы производства отечественных автодомов, прицепов и туристического снаряжения для автотуристов" в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).По словам президента ассоциации, руководителя комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергея Лобарева, объекты сервиса на трассе и кемпинги вдоль дорог и в населенных пунктах должны появляться после утверждения плана развития региональной туристской отрасли в России до 2035 года.Кемпинг должен представлять собой обустроенное, комфортное крытое сооружение, доступное различным категориям путешественников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья."Автотуризм – активно и динамично развивающееся направление. Поручение главы государства Владимира Путина о создании Концепции развития автотуризма России ставит перед министерствами и отраслевыми ведомствами, бизнесом и общественными организациями задачи сделать его массовым. С этой целью мы разработали расширенный дорожный знак кемпинга, который, в отличие от уже действующего, отражает необходимую информацию для автотуристов", – сказал Сергей Лобарев.По его словам, путешественники и предприниматели нуждаются в большей информации о кемпингах. Первые – о том, что они получат на конкретном месте, вторые – данные об условиях вхождения на рынок. Согласно проведенному организацией опросу, бизнесу трудно развиваться из-за отсутствия госфинансирования, высоких цен на материалы и логистику, поскольку сегодня приходится работать с поставками из-за рубежа.
https://ria.ru/20230920/puteshestviya-1897293727.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909104587_255:0:1672:1063_1920x0_80_0_0_adb80d98b992b829adaa810ac1e19783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Отели
В России может появиться новый дорожный знак
В Москве представили новый дорожный знак для кемпингов
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга представила эскиз первого в России дорожного знака кемпинга, сообщает корреспондент РИА Новости.
Разработка осуществляется в рамках создания первой в стране классификации кемпингов, которая будет предусмотрена Концепцией автотуризма РФ
.
Презентация состоялась на круглом столе "Перспективы производства отечественных автодомов, прицепов и туристического снаряжения для автотуристов" в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).
По словам президента ассоциации, руководителя комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергея Лобарева, объекты сервиса на трассе и кемпинги вдоль дорог и в населенных пунктах должны появляться после утверждения плана развития региональной туристской отрасли в России до 2035 года.
Кемпинг должен представлять собой обустроенное, комфортное крытое сооружение, доступное различным категориям путешественников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
"Автотуризм – активно и динамично развивающееся направление. Поручение главы государства Владимира Путина
о создании Концепции развития автотуризма России ставит перед министерствами и отраслевыми ведомствами, бизнесом и общественными организациями задачи сделать его массовым. С этой целью мы разработали расширенный дорожный знак кемпинга, который, в отличие от уже действующего, отражает необходимую информацию для автотуристов", – сказал Сергей Лобарев.
По его словам, путешественники и предприниматели нуждаются в большей информации о кемпингах. Первые – о том, что они получат на конкретном месте, вторые – данные об условиях вхождения на рынок. Согласно проведенному организацией опросу, бизнесу трудно развиваться из-за отсутствия госфинансирования, высоких цен на материалы и логистику, поскольку сегодня приходится работать с поставками из-за рубежа.
Туристы стали чаще проводить отпуск в необычных отелях и глэмпингах