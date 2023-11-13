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Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России - РИА Новости, 13.11.2023
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17:15 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/kazn-1909191992.html
Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России
Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России - РИА Новости, 13.11.2023
Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России
Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в РФ, заявил в Женеве замглавы Минюста России Андрей Логинов. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:15
2023-11-13T17:15
общество
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
смертная казнь в россии: формальность и реальность
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ЖЕНЕВА, 13 ноя - РИА Новости. Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в РФ, заявил в Женеве замглавы Минюста России Андрей Логинов. "В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена", - сказал он на презентации доклада России в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека. В октябре члены СПЧ РФ сочли, что оснований отменять мораторий на смертную казнь не существует, поскольку не исключены ошибки, которые могут привести к гибели невиновных, к тому же такой вид наказания не является сдерживающим фактором. Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Миронов отмечал, что ввиду несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. В апреле Миронов обратился к главе КС РФ Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается. Универсальный периодический обзор (УПО) - механизм Совета по правам человека, который призывает все государства ООН каждые 4,5 года проходить экспертную оценку ситуации в области прав человека.
https://ria.ru/20230117/kazn-1845411179.html
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общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), смертная казнь в россии: формальность и реальность
Общество, Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Смертная казнь в России: формальность и реальность
Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России

Замглавы Минюста: возвращение к смертной казни в России фактически исключено

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 ноя - РИА Новости. Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в РФ, заявил в Женеве замглавы Минюста России Андрей Логинов.
"В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена", - сказал он на презентации доклада России в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека.
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В октябре члены СПЧ РФ сочли, что оснований отменять мораторий на смертную казнь не существует, поскольку не исключены ошибки, которые могут привести к гибели невиновных, к тому же такой вид наказания не является сдерживающим фактором.
Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Миронов отмечал, что ввиду несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. В апреле Миронов обратился к главе КС РФ Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.
Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.
Универсальный периодический обзор (УПО) - механизм Совета по правам человека, который призывает все государства ООН каждые 4,5 года проходить экспертную оценку ситуации в области прав человека.
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