https://ria.ru/20231113/kazn-1909191992.html

Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России

Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России - РИА Новости, 13.11.2023

Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России

Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в РФ, заявил в Женеве замглавы Минюста России Андрей Логинов. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:15

2023-11-13T17:15

2023-11-13T17:15

общество

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

смертная казнь в россии: формальность и реальность

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ЖЕНЕВА, 13 ноя - РИА Новости. Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь в РФ, заявил в Женеве замглавы Минюста России Андрей Логинов. "В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена", - сказал он на презентации доклада России в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека. В октябре члены СПЧ РФ сочли, что оснований отменять мораторий на смертную казнь не существует, поскольку не исключены ошибки, которые могут привести к гибели невиновных, к тому же такой вид наказания не является сдерживающим фактором. Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Миронов отмечал, что ввиду несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. В апреле Миронов обратился к главе КС РФ Валерию Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается. Универсальный периодический обзор (УПО) - механизм Совета по правам человека, который призывает все государства ООН каждые 4,5 года проходить экспертную оценку ситуации в области прав человека.

https://ria.ru/20230117/kazn-1845411179.html

https://ria.ru/20231019/delfin-1903596831.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, министерство юстиции рф (минюст россии), смертная казнь в россии: формальность и реальность