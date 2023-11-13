Рейтинг@Mail.ru
ГУМ-каток на Красной площади откроют 30 ноября - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
18:32 13.11.2023 (обновлено: 19:46 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/katok-1909216027.html
ГУМ-каток на Красной площади откроют 30 ноября
ГУМ-каток на Красной площади откроют 30 ноября - РИА Новости, 13.11.2023
ГУМ-каток на Красной площади откроют 30 ноября
"ГУМ-каток" на Красной площади откроется для всех желающих 30 ноября и будет работать до 29 февраля, стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:32
2023-11-13T19:46
общество
москва
туризм
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832226425_0:67:2449:1445_1920x0_80_0_0_0fd7bcc943acd79e1407590ea2a5ca9a.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "ГУМ-каток" на Красной площади откроется для всех желающих 30 ноября и будет работать до 29 февраля, стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от времени и дня недели, максимальная — 900 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе катка. "ГУМ-каток" торжественно откроется 29 ноября, с 30 ноября открыт для всех желающих, и будет работать до 29 февраля. В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский с 7 до 12 лет – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно", - рассказали в пресс-службе. В "ГУМ-катке" отметили, что бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни стоит 300 рублей, а в выходные и праздники – 400 рублей. Коньки можно взять напрокат: 500 рублей – взрослые, 250 рублей – детские, в теплой раздевалке доступна также услуга заточки коньков - 1000 рублей. "В период новогодних каникул с 25 декабря по 8 января взрослый билет на первые четыре сеанса стоит 600 рублей, вечерние – 800 рублей, в выходные и праздничные дни – 900 рублей. Детский - 400 рублей и 500 рублей соответственно", - добавили в пресс-службе. РИА Новости является информационным партнером "ГУМ-катка".
https://ria.ru/20231103/moskva-1907150793.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832226425_173:0:2349:1632_1920x0_80_0_0_af6f7a16940ab5ee2ea528efaba4498c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, новости - туризм
Общество, Москва, Туризм, Новости - Туризм
ГУМ-каток на Красной площади откроют 30 ноября

Билеты на ГУМ-каток на Красной площади будут стоить до 900 рублей

© Фото : ГУМ-каток ГУМ-каток на Красной площади в Москве
ГУМ-каток на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Фото : ГУМ-каток
ГУМ-каток на Красной площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "ГУМ-каток" на Красной площади откроется для всех желающих 30 ноября и будет работать до 29 февраля, стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от времени и дня недели, максимальная — 900 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе катка.
"ГУМ-каток" торжественно откроется 29 ноября, с 30 ноября открыт для всех желающих, и будет работать до 29 февраля. В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский с 7 до 12 лет – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно", - рассказали в пресс-службе.
Новогодняя инсталляция на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
В Москве на новогодние праздники забронирована почти половина отелей
3 ноября, 15:16
В "ГУМ-катке" отметили, что бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни стоит 300 рублей, а в выходные и праздники – 400 рублей. Коньки можно взять напрокат: 500 рублей – взрослые, 250 рублей – детские, в теплой раздевалке доступна также услуга заточки коньков - 1000 рублей.
"В период новогодних каникул с 25 декабря по 8 января взрослый билет на первые четыре сеанса стоит 600 рублей, вечерние – 800 рублей, в выходные и праздничные дни – 900 рублей. Детский - 400 рублей и 500 рублей соответственно", - добавили в пресс-службе.
РИА Новости является информационным партнером "ГУМ-катка".
 
ТуризмОбществоМоскваНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала