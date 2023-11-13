https://ria.ru/20231113/katok-1909216027.html

ГУМ-каток на Красной площади откроют 30 ноября

ГУМ-каток на Красной площади откроют 30 ноября - РИА Новости, 13.11.2023

ГУМ-каток на Красной площади откроют 30 ноября

"ГУМ-каток" на Красной площади откроется для всех желающих 30 ноября и будет работать до 29 февраля, стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:32

2023-11-13T18:32

2023-11-13T19:46

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "ГУМ-каток" на Красной площади откроется для всех желающих 30 ноября и будет работать до 29 февраля, стоимость билетов будет варьироваться в зависимости от времени и дня недели, максимальная — 900 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе катка. "ГУМ-каток" торжественно откроется 29 ноября, с 30 ноября открыт для всех желающих, и будет работать до 29 февраля. В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский с 7 до 12 лет – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно", - рассказали в пресс-службе. В "ГУМ-катке" отметили, что бесплатный билет предоставляется детям до 7 лет при условии приобретения взрослого билета для сопровождения на льду. Для пенсионеров сеанс в будни стоит 300 рублей, а в выходные и праздники – 400 рублей. Коньки можно взять напрокат: 500 рублей – взрослые, 250 рублей – детские, в теплой раздевалке доступна также услуга заточки коньков - 1000 рублей. "В период новогодних каникул с 25 декабря по 8 января взрослый билет на первые четыре сеанса стоит 600 рублей, вечерние – 800 рублей, в выходные и праздничные дни – 900 рублей. Детский - 400 рублей и 500 рублей соответственно", - добавили в пресс-службе. РИА Новости является информационным партнером "ГУМ-катка".

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