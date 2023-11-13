https://ria.ru/20231113/kamchatka-1909034766.html

Дорогу на севере Камчатке закрыли из-за мощного циклона

Дорогу на севере Камчатке закрыли из-за мощного циклона - РИА Новости, 13.11.2023

Дорогу на севере Камчатке закрыли из-за мощного циклона

Из-за мощного циклона, оказывающего влияние на Камчатку, на севере полуострова закрыта дорога между двумя поселками, сообщила пресс-служба управления МЧС России РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T02:18

2023-11-13T02:18

2023-11-13T02:18

камчатка

происшествия

россия

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Из-за мощного циклона, оказывающего влияние на Камчатку, на севере полуострова закрыта дорога между двумя поселками, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги между селом Воямполка и поселком городского типа Палана Тигильского района. Дорогу закрыли на участке с 322-го по 435-й километр", - говорится в сообщении. На трассе метель, ограниченная видимость. Мощный циклон начал оказывать влияние на Камчатку 10 ноября. Он принес преимущественно осадки в виде мокрого снега, однако местами, в том числе в Петропавловске-Камчатском, прошел дождь.

https://ria.ru/20231103/pereprava-1907084644.html

камчатка

россия

камчатский край

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камчатка, происшествия, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)