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Дорогу на севере Камчатке закрыли из-за мощного циклона - РИА Новости, 13.11.2023
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02:18 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/kamchatka-1909034766.html
Дорогу на севере Камчатке закрыли из-за мощного циклона
Дорогу на севере Камчатке закрыли из-за мощного циклона - РИА Новости, 13.11.2023
Дорогу на севере Камчатке закрыли из-за мощного циклона
Из-за мощного циклона, оказывающего влияние на Камчатку, на севере полуострова закрыта дорога между двумя поселками, сообщила пресс-служба управления МЧС России РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T02:18
2023-11-13T02:18
камчатка
происшествия
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Из-за мощного циклона, оказывающего влияние на Камчатку, на севере полуострова закрыта дорога между двумя поселками, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги между селом Воямполка и поселком городского типа Палана Тигильского района. Дорогу закрыли на участке с 322-го по 435-й километр", - говорится в сообщении. На трассе метель, ограниченная видимость. Мощный циклон начал оказывать влияние на Камчатку 10 ноября. Он принес преимущественно осадки в виде мокрого снега, однако местами, в том числе в Петропавловске-Камчатском, прошел дождь.
https://ria.ru/20231103/pereprava-1907084644.html
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камчатка, происшествия, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Происшествия, Россия, Камчатский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Дорогу на севере Камчатке закрыли из-за мощного циклона

Дорогу на севере Камчатке между двумя поселками закрыли из-за мощного циклона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. Из-за мощного циклона, оказывающего влияние на Камчатку, на севере полуострова закрыта дорога между двумя поселками, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю.
"Ограничено движение для всех видов транспорта на участке автодороги между селом Воямполка и поселком городского типа Палана Тигильского района. Дорогу закрыли на участке с 322-го по 435-й километр", - говорится в сообщении.
На трассе метель, ограниченная видимость.
Мощный циклон начал оказывать влияние на Камчатку 10 ноября. Он принес преимущественно осадки в виде мокрого снега, однако местами, в том числе в Петропавловске-Камчатском, прошел дождь.
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КамчаткаПроисшествияРоссияКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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