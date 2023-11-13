https://ria.ru/20231113/kaliningrad-1909221369.html
Сенатор прокомментировал угрозы НАТО заблокировать Калининград
Сенатор прокомментировал угрозы НАТО заблокировать Калининград - РИА Новости, 13.11.2023
Сенатор прокомментировал угрозы НАТО заблокировать Калининград
Флот стран НАТО, за исключением США, вряд ли может представлять угрозу для Балтийского флота, тем более что-то "блокировать", вызывают сожаление попытки стран... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:59
2023-11-13T18:59
2023-11-13T18:59
безопасность
калининградская область
александр шендерюк-жидков
россия
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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Флот стран НАТО, за исключением США, вряд ли может представлять угрозу для Балтийского флота, тем более что-то "блокировать", вызывают сожаление попытки стран Балтии постоянно муссировать тему противостояния с РФ, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Ранее в СМИ появилось заявление командующего силами НАТО в Литве полковника Петера Нильсена о том, что альянс может заблокировать Калининград при условии, если Россия вступит в вооруженный конфликт с балтийскими странами-членами организации. Нильсен дал интервью LRT. "Никакой флот стран НАТО за исключением американского не может представлять угрозу Балтийскому флоту, и уж тем более что-то когда-то блокировать", - отметил сенатор. Об уровне же серьезности отношения к Литве как члену НАТО, по мнению политика, говорит тот факт, что для командования сил в этой стране "не смогли выделить ни одного генерала, и наши прибалтийские соседи вынуждены довольствоваться полковником". "Другое дело, что сложно представить себе в трезвом уме противостояние ядерных держав, а вот тот факт, что в Прибалтике постоянно муссируется тема этого противостояния, не может не вызывать сожаления", - заключил Шендерюк-Жидков.
https://ria.ru/20231021/baltika-1904335660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, калининградская область, александр шендерюк-жидков, россия, нато
Безопасность, Калининградская область, Александр Шендерюк-Жидков, Россия, НАТО
Сенатор прокомментировал угрозы НАТО заблокировать Калининград
Шендерюк-Жидков: страны НАТО, кроме США, вряд ли могут заблокировать Калининград
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Флот стран НАТО, за исключением США, вряд ли может представлять угрозу для Балтийского флота, тем более что-то "блокировать", вызывают сожаление попытки стран Балтии постоянно муссировать тему противостояния с РФ, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее в СМИ появилось заявление командующего силами НАТО в Литве
полковника Петера Нильсена о том, что альянс может заблокировать Калининград при условии, если Россия вступит в вооруженный конфликт с балтийскими странами-членами организации. Нильсен дал интервью LRT.
"Никакой флот стран НАТО за исключением американского не может представлять угрозу Балтийскому флоту, и уж тем более что-то когда-то блокировать", - отметил сенатор. Об уровне же серьезности отношения к Литве как члену НАТО, по мнению политика, говорит тот факт, что для командования сил в этой стране "не смогли выделить ни одного генерала, и наши прибалтийские соседи вынуждены довольствоваться полковником".
"Другое дело, что сложно представить себе в трезвом уме противостояние ядерных держав, а вот тот факт, что в Прибалтике
постоянно муссируется тема этого противостояния, не может не вызывать сожаления", - заключил Шендерюк-Жидков.
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