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Чемезов не возражает против изучения Ка-52 специалистами из США на выставке - РИА Новости, 13.11.2023
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12:59 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/ka-52-1909113384.html
Чемезов не возражает против изучения Ка-52 специалистами из США на выставке
Чемезов не возражает против изучения Ка-52 специалистами из США на выставке - РИА Новости, 13.11.2023
Чемезов не возражает против изучения Ка-52 специалистами из США на выставке
Изучение американскими специалистами российских вертолетов Ка-32 и макета ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 говорит о высоком технологическом уровне этих... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:59
2023-11-13T12:59
безопасность
технологии
сергей чемезов
ка-52 "аллигатор"
ка-32
ростех
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Изучение американскими специалистами российских вертолетов Ка-32 и макета ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 говорит о высоком технологическом уровне этих машин - риска, что Штаты таким образом смогут скопировать технологии, нет, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Я не думаю, что военные (американские) будут использовать свое посещение, чтобы что-то у нас утащить. Во-первых, это не так просто: нужно сначала разобрать вертолет, посмотреть системы, технику и так далее", - сказал он. Чемезов объяснил интерес американцев к модели Ка-52 тем, что "Аллигатор" проявил себя "очень хорошо" в ходе СВО и "об этом знают практически во всем мире". "Ради Бога - мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли. Мы же не говорим, что мы им (американцам) их продаем, а посмотреть - пожалуйста", - заключил глава "Ростеха". Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный "Вертолетами России" на авиасалоне Dubai Airshow, вызвал повышенный интерес у иностранных гостей, в частности они привлекли особое внимание американских летчиков, которые даже забрались в его кабину, передает корреспондент РИА Новости. Также американцы с интересом осмотрели макет российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52.
https://ria.ru/20231112/rostekh-1909025946.html
https://ria.ru/20231011/ka-52m-1901900875.html
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безопасность, технологии, сергей чемезов, ка-52 "аллигатор", ка-32, ростех
Безопасность, Технологии, Сергей Чемезов, Ка-52 "Аллигатор", Ка-32, Ростех
Чемезов не возражает против изучения Ка-52 специалистами из США на выставке

Чемезов: вряд ли США смогут, увидев на выставке, скопировать технологии Ка-52

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ка-52
Ударный вертолет Ка-52 - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ударный вертолет Ка-52. Архивное фото
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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Изучение американскими специалистами российских вертолетов Ка-32 и макета ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 говорит о высоком технологическом уровне этих машин - риска, что Штаты таким образом смогут скопировать технологии, нет, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Я не думаю, что военные (американские) будут использовать свое посещение, чтобы что-то у нас утащить. Во-первых, это не так просто: нужно сначала разобрать вертолет, посмотреть системы, технику и так далее", - сказал он.
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Чемезов объяснил интерес американцев к модели Ка-52 тем, что "Аллигатор" проявил себя "очень хорошо" в ходе СВО и "об этом знают практически во всем мире". "Ради Бога - мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли. Мы же не говорим, что мы им (американцам) их продаем, а посмотреть - пожалуйста", - заключил глава "Ростеха".
Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный "Вертолетами России" на авиасалоне Dubai Airshow, вызвал повышенный интерес у иностранных гостей, в частности они привлекли особое внимание американских летчиков, которые даже забрались в его кабину, передает корреспондент РИА Новости.
Также американцы с интересом осмотрели макет российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52.
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