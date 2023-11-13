https://ria.ru/20231113/ka-52-1909113384.html

Чемезов не возражает против изучения Ка-52 специалистами из США на выставке

Чемезов не возражает против изучения Ка-52 специалистами из США на выставке - РИА Новости, 13.11.2023

Чемезов не возражает против изучения Ка-52 специалистами из США на выставке

Изучение американскими специалистами российских вертолетов Ка-32 и макета ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 говорит о высоком технологическом уровне этих... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:59

2023-11-13T12:59

2023-11-13T12:59

безопасность

технологии

сергей чемезов

ка-52 "аллигатор"

ка-32

ростех

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ДУБАЙ, 13 ноя - РИА Новости. Изучение американскими специалистами российских вертолетов Ка-32 и макета ударного Ка-52 на Dubai Airshow 2023 говорит о высоком технологическом уровне этих машин - риска, что Штаты таким образом смогут скопировать технологии, нет, заявил журналистам в понедельник гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. "Я не думаю, что военные (американские) будут использовать свое посещение, чтобы что-то у нас утащить. Во-первых, это не так просто: нужно сначала разобрать вертолет, посмотреть системы, технику и так далее", - сказал он. Чемезов объяснил интерес американцев к модели Ка-52 тем, что "Аллигатор" проявил себя "очень хорошо" в ходе СВО и "об этом знают практически во всем мире". "Ради Бога - мы для этого их (вертолеты) сюда и привезли. Мы же не говорим, что мы им (американцам) их продаем, а посмотреть - пожалуйста", - заключил глава "Ростеха". Модернизированный пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный "Вертолетами России" на авиасалоне Dubai Airshow, вызвал повышенный интерес у иностранных гостей, в частности они привлекли особое внимание американских летчиков, которые даже забрались в его кабину, передает корреспондент РИА Новости. Также американцы с интересом осмотрели макет российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52.

https://ria.ru/20231112/rostekh-1909025946.html

https://ria.ru/20231011/ka-52m-1901900875.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, сергей чемезов, ка-52 "аллигатор", ка-32, ростех