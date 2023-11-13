https://ria.ru/20231113/izrail-1909205179.html

Парламент Ливии проголосовал за криминализацию улучшения связей с Израилем

Парламент Ливии проголосовал за криминализацию улучшения связей с Израилем - РИА Новости, 13.11.2023

Парламент Ливии проголосовал за криминализацию улучшения связей с Израилем

Палата представителей Ливии единогласно проголосовала за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T18:08

2023-11-13T18:08

2023-11-13T18:08

в мире

ливия

израиль

бенгази

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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БЕНГАЗИ, 13 ноя - РИА Новости. Палата представителей Ливии единогласно проголосовала за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем, заявил РИА Новости официальный представитель заксобрания Абдалла Блейхак. По словам Блейхака, голосование состоялось во время сессии Палаты представителей в понедельник в ее штаб-квартире в Бенгази. "Палата представителей Ливии единогласно проголосовала за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем", - сказал Абдалла Блейхак. Ранее Палата представителей Ливии потребовала от послов западных государств покинуть страну из-за поддержки их правительств Израиля по ситуации в секторе Газа.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

ливия

израиль

бенгази

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в мире, ливия, израиль, бенгази, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году