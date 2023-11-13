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Парламент Ливии проголосовал за криминализацию улучшения связей с Израилем
Парламент Ливии проголосовал за криминализацию улучшения связей с Израилем - РИА Новости, 13.11.2023
Парламент Ливии проголосовал за криминализацию улучшения связей с Израилем
Палата представителей Ливии единогласно проголосовала за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T18:08
2023-11-13T18:08
2023-11-13T18:08
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕНГАЗИ, 13 ноя - РИА Новости. Палата представителей Ливии единогласно проголосовала за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем, заявил РИА Новости официальный представитель заксобрания Абдалла Блейхак. По словам Блейхака, голосование состоялось во время сессии Палаты представителей в понедельник в ее штаб-квартире в Бенгази. "Палата представителей Ливии единогласно проголосовала за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем", - сказал Абдалла Блейхак. Ранее Палата представителей Ливии потребовала от послов западных государств покинуть страну из-за поддержки их правительств Израиля по ситуации в секторе Газа.
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в мире, ливия, израиль, бенгази, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливия, Израиль, Бенгази, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Парламент Ливии проголосовал за криминализацию улучшения связей с Израилем
Блейхак: в Ливии проголосовали за криминализацию улучшения связей с Израилем
БЕНГАЗИ, 13 ноя - РИА Новости. Палата представителей Ливии единогласно проголосовала за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем, заявил РИА Новости официальный представитель заксобрания Абдалла Блейхак.
По словам Блейхака, голосование состоялось во время сессии Палаты представителей в понедельник в ее штаб-квартире в Бенгази
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Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
"Палата представителей Ливии единогласно проголосовала за одобрение закона, устанавливающего уголовную ответственность за нормализацию отношений с Израилем", - сказал Абдалла Блейхак.
Ранее Палата представителей Ливии потребовала от послов западных государств покинуть страну из-за поддержки их правительств Израиля по ситуации в секторе Газа.