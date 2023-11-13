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Армия Израиля заявила, что с начала конфликта нанесла 4300 ударов по ХАМАС - РИА Новости, 13.11.2023
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13:57 13.11.2023 (обновлено: 14:52 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/izrail-1909128220.html
Армия Израиля заявила, что с начала конфликта нанесла 4300 ударов по ХАМАС
Армия Израиля заявила, что с начала конфликта нанесла 4300 ударов по ХАМАС - РИА Новости, 13.11.2023
Армия Израиля заявила, что с начала конфликта нанесла 4300 ударов по ХАМАС
Авиация и наземные силы ВВС Израиля с начала конфликта нанесли 4,3 тысячи ударов по ХАМАС в секторе Газа, следует из заявления Армии обороны страны (ЦАХАЛ). РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T13:57
2023-11-13T14:52
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
ссср
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Авиация и наземные силы ВВС Израиля с начала конфликта нанесли 4,3 тысячи ударов по ХАМАС в секторе Газа, следует из заявления Армии обороны страны (ЦАХАЛ)."Войска Армии обороны Израиля продолжают действовать в секторе Газа. Авиация и наземные силы ВВС Израиля нанесли 4,3 тысячи ударов, нанесли удары по сотням пусковых установок противотанковых ракет, примерно 300 шахтам туннелей, примерно по трем тысячам объектов... инфраструктуры, включая более 100 сооружений, начиненных взрывчаткой, и сотням командных центров ХАМАС", — говорится в сообщении.В минувшую субботу израильская армия заявила, что с начала наземных операций военно-воздушные силы страны при содействии и под руководством сухопутных войск нанесли удары примерно по пяти тысячам целям в секторе Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
израиль
сектор газа
палестина
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, ссср, оон
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, СССР, ООН
Армия Израиля заявила, что с начала конфликта нанесла 4300 ударов по ХАМАС

ЦАХАЛ заявил о нанесении 4,3 тысячи ударов по объектам ХАМАС с начала конфликта

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Авиация и наземные силы ВВС Израиля с начала конфликта нанесли 4,3 тысячи ударов по ХАМАС в секторе Газа, следует из заявления Армии обороны страны (ЦАХАЛ).
"Войска Армии обороны Израиля продолжают действовать в секторе Газа. Авиация и наземные силы ВВС Израиля нанесли 4,3 тысячи ударов, нанесли удары по сотням пусковых установок противотанковых ракет, примерно 300 шахтам туннелей, примерно по трем тысячам объектов... инфраструктуры, включая более 100 сооружений, начиненных взрывчаткой, и сотням командных центров ХАМАС", — говорится в сообщении.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10
В минувшую субботу израильская армия заявила, что с начала наземных операций военно-воздушные силы страны при содействии и под руководством сухопутных войск нанесли удары примерно по пяти тысячам целям в секторе Газа.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестинаСССРООН
 
 
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