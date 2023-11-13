Армия Израиля заявила, что с начала конфликта нанесла 4300 ударов по ХАМАС

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Авиация и наземные силы ВВС Израиля с начала конфликта нанесли 4,3 тысячи ударов по ХАМАС в секторе Газа, следует из заявления Армии обороны страны (ЦАХАЛ)."Войска Армии обороны Израиля продолжают действовать в секторе Газа. Авиация и наземные силы ВВС Израиля нанесли 4,3 тысячи ударов, нанесли удары по сотням пусковых установок противотанковых ракет, примерно 300 шахтам туннелей, примерно по трем тысячам объектов... инфраструктуры, включая более 100 сооружений, начиненных взрывчаткой, и сотням командных центров ХАМАС", — говорится в сообщении.В минувшую субботу израильская армия заявила, что с начала наземных операций военно-воздушные силы страны при содействии и под руководством сухопутных войск нанесли удары примерно по пяти тысячам целям в секторе Газа.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Авиация и наземные силы ВВС Израиля с начала конфликта нанесли 4,3 тысячи ударов по ХАМАС в секторе Газа, следует из заявления Армии обороны страны (ЦАХАЛ).
"Войска Армии обороны Израиля продолжают действовать в секторе Газа. Авиация и наземные силы ВВС Израиля нанесли 4,3 тысячи ударов, нанесли удары по сотням пусковых установок противотанковых ракет, примерно 300 шахтам туннелей, примерно по трем тысячам объектов... инфраструктуры, включая более 100 сооружений, начиненных взрывчаткой, и сотням командных центров ХАМАС", — говорится в сообщении.
В минувшую субботу израильская армия заявила, что с начала наземных операций военно-воздушные силы страны при содействии и под руководством сухопутных войск нанесли удары примерно по пяти тысячам целям в секторе Газа.
Конфликт между Израилем и ХАМАС
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 28 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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