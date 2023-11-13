https://ria.ru/20231113/izrail-1909087718.html
Армия Израиля заявила об ударах по югу Ливана
Армия Израиля заявила об ударах по югу Ливана - РИА Новости, 13.11.2023
Армия Израиля заявила об ударах по югу Ливана
Израильские военные атаковали позиции на юге Ливана в ответ на минометный обстрел, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T11:21
2023-11-13T11:21
2023-11-13T11:34
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армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноя — РИА Новости. Израильские военные атаковали позиции на юге Ливана в ответ на минометный обстрел, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале. "После сигнала тревоги, прозвучавшего в районе поселка Горнот-ха-Галиль на севере Израиля, были зафиксированы два минометных пуска с территории Ливана по Израилю. Снаряды упали на открытой местности, в результате обстрела никто не пострадал. Артиллерия ЦАХАЛ наносит удары по источникам обстрела", — говорится в публикации.В пресс-службе также добавили, что ночью военные "обнаружили вооруженный отряд боевиков на ливанской территории и атаковали его".Инцидент произошел на фоне непрекращающихся ударов со стороны Ливана по израильской территории. Силы "Хезболлах" в основном используют при обстрелах противотанковые ракеты, что не приводит масштабным разрушениям или большим жертвам среди населения. Израильские поселения вдоль границы с Ливаном эвакуированы на безопасное расстояние на случай обострения ситуации.
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, израиль, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила об ударах по югу Ливана
ЦАХАЛ заявил об ударах по позициям в Ливане в ответ на минометный обстрел