https://ria.ru/20231113/izotop-1909039838.html
"Росатом" изучит возможности наработки изотопа кобальта-60 на реакторах АЭС
"Росатом" изучит возможности наработки изотопа кобальта-60 на реакторах АЭС - РИА Новости, 13.11.2023
"Росатом" изучит возможности наработки изотопа кобальта-60 на реакторах АЭС
"Росатом" изучит новые возможности наработки важного для медицины и промышленности радиоактивного изотопа кобальта-60 на атомных электростанциях в России после... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T04:50
2023-11-13T04:50
2023-11-13T04:50
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алексей лихачев
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курская аэс
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технологии
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Росатом" изучит новые возможности наработки важного для медицины и промышленности радиоактивного изотопа кобальта-60 на атомных электростанциях в России после вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторами РБМК, сейчас используемых для этих целей, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Конструктивная особенность РБМК (так называемые канальные реакторы большой мощности) позволяет производить "перегрузку на мощности", то есть загружать и выгружать облучаемые образцы на работающем реакторе, что имеет большие преимущества для наработки целевых изотопов. Реакторы РБМК сейчас эксплуатируются на Ленинградской, Смоленской и Курской АЭС. Со временем энергоблоки с этими реакторами будут выведены из эксплуатации. Поэтому встает вопрос, где продолжать наработку медицинских изотопов. Выступая ранее на так называемом дне информирования российской атомной отрасли в павильоне "Атом" на ВДНХ в Москве, Лихачев подчеркнул, что, "конечно, этот бизнес не сойдет на нет". "Во-первых, с учетом поручения президента работа РБМК будет продлена до конца 2030-х, таким образом, как минимум, 15 лет они еще будут нарабатывать изотопы", - сказал Лихачев, слова которого приводит журнал "Энергичные люди" (официальное издание электроэнергетического дивизиона "Росатома" концерна "Росэнергоатом"). "Во-вторых, я знаю, что в концерне инициированы НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) по получению кобальта-60 на быстрых реакторах и ВВЭР, и очень хочу, чтобы эти работы завершились успешно", - добавил он. Радиоактивный кобальт-60 (Со-60) имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке. Этот изотоп нашел широкое применение, в частности, для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, гамма-дефектоскопии различных изделий. Важную роль кобальт-60 играет в ядерной медицине. Он применяется в "кобальтовых пушках", предназначенных для лучевой терапии рака, а также в установках "гамма-нож" для стереотаксической радиохирургии опухолей головного мозга. Кобальт-60 получают искусственным путем, помещая так называемые облучательные устройства с исходным сырьем, кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реакторов или нейтронных генераторов.
https://ria.ru/20231109/sotrudnichestvo-1908430710.html
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россия, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс, росэнергоатом, технологии
Россия, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС, Росэнергоатом, Технологии
"Росатом" изучит возможности наработки изотопа кобальта-60 на реакторах АЭС
"Росатом" изучит новые возможности наработки важного изотопа кобальта-60 на АЭС
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Росатом" изучит новые возможности наработки важного для медицины и промышленности радиоактивного изотопа кобальта-60 на атомных электростанциях в России после вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторами РБМК, сейчас используемых для этих целей, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Конструктивная особенность РБМК (так называемые канальные реакторы большой мощности) позволяет производить "перегрузку на мощности", то есть загружать и выгружать облучаемые образцы на работающем реакторе, что имеет большие преимущества для наработки целевых изотопов. Реакторы РБМК сейчас эксплуатируются на Ленинградской, Смоленской и Курской АЭС
. Со временем энергоблоки с этими реакторами будут выведены из эксплуатации. Поэтому встает вопрос, где продолжать наработку медицинских изотопов.
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Выступая ранее на так называемом дне информирования российской атомной отрасли в павильоне "Атом" на ВДНХ в Москве
, Лихачев подчеркнул, что, "конечно, этот бизнес не сойдет на нет".
"Во-первых, с учетом поручения президента работа РБМК будет продлена до конца 2030-х, таким образом, как минимум, 15 лет они еще будут нарабатывать изотопы", - сказал Лихачев, слова которого приводит журнал "Энергичные люди" (официальное издание электроэнергетического дивизиона "Росатома" концерна "Росэнергоатом
").
"Во-вторых, я знаю, что в концерне инициированы НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) по получению кобальта-60 на быстрых реакторах и ВВЭР, и очень хочу, чтобы эти работы завершились успешно", - добавил он.
Радиоактивный кобальт-60 (Со-60) имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке. Этот изотоп нашел широкое применение, в частности, для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, гамма-дефектоскопии различных изделий.
Важную роль кобальт-60 играет в ядерной медицине. Он применяется в "кобальтовых пушках", предназначенных для лучевой терапии рака, а также в установках "гамма-нож" для стереотаксической радиохирургии опухолей головного мозга.
Кобальт-60 получают искусственным путем, помещая так называемые облучательные устройства с исходным сырьем, кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реакторов или нейтронных генераторов.
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