https://ria.ru/20231113/izotop-1909039838.html

"Росатом" изучит возможности наработки изотопа кобальта-60 на реакторах АЭС

"Росатом" изучит возможности наработки изотопа кобальта-60 на реакторах АЭС - РИА Новости, 13.11.2023

"Росатом" изучит возможности наработки изотопа кобальта-60 на реакторах АЭС

"Росатом" изучит новые возможности наработки важного для медицины и промышленности радиоактивного изотопа кобальта-60 на атомных электростанциях в России после... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T04:50

2023-11-13T04:50

2023-11-13T04:50

россия

москва

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

курская аэс

росэнергоатом

технологии

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Росатом" изучит новые возможности наработки важного для медицины и промышленности радиоактивного изотопа кобальта-60 на атомных электростанциях в России после вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС с реакторами РБМК, сейчас используемых для этих целей, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Конструктивная особенность РБМК (так называемые канальные реакторы большой мощности) позволяет производить "перегрузку на мощности", то есть загружать и выгружать облучаемые образцы на работающем реакторе, что имеет большие преимущества для наработки целевых изотопов. Реакторы РБМК сейчас эксплуатируются на Ленинградской, Смоленской и Курской АЭС. Со временем энергоблоки с этими реакторами будут выведены из эксплуатации. Поэтому встает вопрос, где продолжать наработку медицинских изотопов. Выступая ранее на так называемом дне информирования российской атомной отрасли в павильоне "Атом" на ВДНХ в Москве, Лихачев подчеркнул, что, "конечно, этот бизнес не сойдет на нет". "Во-первых, с учетом поручения президента работа РБМК будет продлена до конца 2030-х, таким образом, как минимум, 15 лет они еще будут нарабатывать изотопы", - сказал Лихачев, слова которого приводит журнал "Энергичные люди" (официальное издание электроэнергетического дивизиона "Росатома" концерна "Росэнергоатом"). "Во-вторых, я знаю, что в концерне инициированы НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) по получению кобальта-60 на быстрых реакторах и ВВЭР, и очень хочу, чтобы эти работы завершились успешно", - добавил он. Радиоактивный кобальт-60 (Со-60) имеет стабильно высокий коммерческий спрос на российском и мировом рынке. Этот изотоп нашел широкое применение, в частности, для стерилизации пищевых продуктов, медицинских инструментов и материалов, для стимуляции роста и урожайности зерновых и овощных культур, обеззараживания и очистки промышленных отходов, гамма-дефектоскопии различных изделий. Важную роль кобальт-60 играет в ядерной медицине. Он применяется в "кобальтовых пушках", предназначенных для лучевой терапии рака, а также в установках "гамма-нож" для стереотаксической радиохирургии опухолей головного мозга. Кобальт-60 получают искусственным путем, помещая так называемые облучательные устройства с исходным сырьем, кобальтом-59, в поток нейтронов ядерных реакторов или нейтронных генераторов.

https://ria.ru/20231109/sotrudnichestvo-1908430710.html

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