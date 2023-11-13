https://ria.ru/20231113/investitsii-1909252450.html

Кубань и Белоруссия будут вместе привлекать инвестиции

Кубань и Белоруссия будут вместе привлекать инвестиции - РИА Новости, 13.11.2023

Кубань и Белоруссия будут вместе привлекать инвестиции

Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края впервые подписало соглашение о сотрудничестве с Фондом финансовой поддержки предпринимателей Белоруссии, РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T22:11

2023-11-13T22:11

2023-11-13T22:11

краснодарский край

краснодарский край

белоруссия

санкт-петербург

брикс

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края впервые подписало соглашение о сотрудничестве с Фондом финансовой поддержки предпринимателей Белоруссии, сообщила журналистам заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани Анастасия Шишмарева. По данным пресс-службы краевой администрации, договоренность была достигнута на форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге. "Это первое соглашение нашего Агентства по привлечению инвестиций с Фондом финансовой поддержки предпринимателей Республики Беларусь. Это еще один важный шаг для привлечения инвестиций в наш регион. За первый год работы Агентству удалось взять на сопровождение 170 проектов и заключить 46 протоколов о намерениях", - передает пресс-служба слова Шишмаревой. Кроме того, в ближайшее время для инвесторов появится мобильное приложение. По мнению властей, оно завершит процесс цифровизации деятельности краевого агентства и позволит выйти на новый уровень в работе с клиентами. Международный муниципальный форум стран БРИКС+ - ежегодный деловой форум, который проходит в Санкт-Петербурге при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. В этом году он прошёл 9-10 ноября в юбилейный пятый раз.

https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html

https://ria.ru/20231009/sanatoriy-1901529628.html

краснодарский край

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краснодарский край, белоруссия, санкт-петербург, брикс, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)