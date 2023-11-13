https://ria.ru/20231113/investitsii-1909252450.html
Кубань и Белоруссия будут вместе привлекать инвестиции
Кубань и Белоруссия будут вместе привлекать инвестиции - РИА Новости, 13.11.2023
Кубань и Белоруссия будут вместе привлекать инвестиции
Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края впервые подписало соглашение о сотрудничестве с Фондом финансовой поддержки предпринимателей Белоруссии, РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T22:11
2023-11-13T22:11
2023-11-13T22:11
краснодарский край
краснодарский край
белоруссия
санкт-петербург
брикс
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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КРАСНОДАР, 13 ноя - РИА Новости. Агентство по привлечению инвестиций Краснодарского края впервые подписало соглашение о сотрудничестве с Фондом финансовой поддержки предпринимателей Белоруссии, сообщила журналистам заместитель руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Кубани Анастасия Шишмарева. По данным пресс-службы краевой администрации, договоренность была достигнута на форуме стран БРИКС+ в Санкт-Петербурге. "Это первое соглашение нашего Агентства по привлечению инвестиций с Фондом финансовой поддержки предпринимателей Республики Беларусь. Это еще один важный шаг для привлечения инвестиций в наш регион. За первый год работы Агентству удалось взять на сопровождение 170 проектов и заключить 46 протоколов о намерениях", - передает пресс-служба слова Шишмаревой. Кроме того, в ближайшее время для инвесторов появится мобильное приложение. По мнению властей, оно завершит процесс цифровизации деятельности краевого агентства и позволит выйти на новый уровень в работе с клиентами. Международный муниципальный форум стран БРИКС+ - ежегодный деловой форум, который проходит в Санкт-Петербурге при поддержке МИД России, Россотрудничества и правительства Санкт-Петербурга. В этом году он прошёл 9-10 ноября в юбилейный пятый раз.
https://ria.ru/20231007/turizm-1901174920.html
https://ria.ru/20231009/sanatoriy-1901529628.html
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краснодарский край, белоруссия, санкт-петербург, брикс, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Краснодарский край, Краснодарский край, Белоруссия, Санкт-Петербург, БРИКС, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Кубань и Белоруссия будут вместе привлекать инвестиции
Кубань и Белоруссия будут вместе привлекать инвестиции