https://ria.ru/20231113/indeksy-1909222213.html

Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ

Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ - РИА Новости, 14.11.2023

Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ

Правительство утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным... РИА Новости, 14.11.2023

2023-11-13T19:03

2023-11-13T19:03

2023-11-14T06:19

жкх

россия

общество

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям на 2024-2028 годы, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.В нем указано, что соблюдение установленных показателей контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая выдает предписания об устранении выявленных нарушений.Подобные индексы — один из инструментов контроля за тарифными решениями, которые принимают региональные власти. Их используют для защиты потребителей от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.Правительство уже подписало соответствующее распоряжение.

https://ria.ru/20231025/putin-1905248664.html

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жкх, россия, общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии)