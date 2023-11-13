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Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ
Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ - РИА Новости, 14.11.2023
Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ
Правительство утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным... РИА Новости, 14.11.2023
2023-11-13T19:03
2023-11-13T19:03
2023-11-14T06:19
жкх
россия
общество
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям на 2024-2028 годы, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.В нем указано, что соблюдение установленных показателей контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая выдает предписания об устранении выявленных нарушений.Подобные индексы — один из инструментов контроля за тарифными решениями, которые принимают региональные власти. Их используют для защиты потребителей от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.Правительство уже подписало соответствующее распоряжение.
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жкх, россия, общество, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
ЖКХ, Россия, Общество, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Правительство утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ
Правительство РФ установило предельный рост тарифов ЖКХ на 2024 год
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Правительство утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям на 2024-2028 годы, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
В нем указано, что соблюдение установленных показателей контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС
), которая выдает предписания об устранении выявленных нарушений.
Подобные индексы — один из инструментов контроля за тарифными решениями, которые принимают региональные власти. Их используют для защиты потребителей от необоснованных изменений платы за коммунальные услуги.
Правительство уже подписало соответствующее распоряжение.
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