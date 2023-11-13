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На Камчатке уничтожат икру почти на десять миллионов рублей

На Камчатке уничтожат икру почти на десять миллионов рублей - РИА Новости, 13.11.2023

На Камчатке уничтожат икру почти на десять миллионов рублей

На Камчатке по решению суда уничтожат партию кустарно изготовленной красной икры стоимостью почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба управления ФСБ... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T04:52

2023-11-13T04:52

2023-11-13T04:52

камчатка

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камчатский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. На Камчатке по решению суда уничтожат партию кустарно изготовленной красной икры стоимостью почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю. "Был выявлен факт хранения двумя гражданами кустарно изготовленной икры, общим весом 2 975 килограмма. Рыночная стоимость составила 9 миллионов 688 тысяч рублей. Елизовский районный суд принял решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей каждому. Продукция подлежит уничтожению, как опасная для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении. Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд вынес еще один приговор одному из двух участников данной преступной группы. Он признан виновным в попытке дачи взятки сотруднику погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району. Таким образом мужчина пытался вернуть изъятую икру. Судом ему назначен штраф в 1,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20231105/tseny-1907529578.html

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камчатка, россия, камчатский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия