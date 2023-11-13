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На Камчатке уничтожат икру почти на десять миллионов рублей - РИА Новости, 13.11.2023
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04:52 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/ikra-1909040001.html
На Камчатке уничтожат икру почти на десять миллионов рублей
На Камчатке уничтожат икру почти на десять миллионов рублей - РИА Новости, 13.11.2023
На Камчатке уничтожат икру почти на десять миллионов рублей
На Камчатке по решению суда уничтожат партию кустарно изготовленной красной икры стоимостью почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба управления ФСБ... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T04:52
2023-11-13T04:52
камчатка
россия
камчатский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. На Камчатке по решению суда уничтожат партию кустарно изготовленной красной икры стоимостью почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю. "Был выявлен факт хранения двумя гражданами кустарно изготовленной икры, общим весом 2 975 килограмма. Рыночная стоимость составила 9 миллионов 688 тысяч рублей. Елизовский районный суд принял решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей каждому. Продукция подлежит уничтожению, как опасная для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении. Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд вынес еще один приговор одному из двух участников данной преступной группы. Он признан виновным в попытке дачи взятки сотруднику погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району. Таким образом мужчина пытался вернуть изъятую икру. Судом ему назначен штраф в 1,5 миллиона рублей.
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камчатка, россия, камчатский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Камчатка, Россия, Камчатский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
На Камчатке уничтожат икру почти на десять миллионов рублей

На Камчатке уничтожат партию икры стоимостью почти десять миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКрасная икра
Красная икра - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 ноя – РИА Новости. На Камчатке по решению суда уничтожат партию кустарно изготовленной красной икры стоимостью почти 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю.
"Был выявлен факт хранения двумя гражданами кустарно изготовленной икры, общим весом 2 975 килограмма. Рыночная стоимость составила 9 миллионов 688 тысяч рублей. Елизовский районный суд принял решение о назначении наказания в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей каждому. Продукция подлежит уничтожению, как опасная для жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.
Красная икра - РИА Новости, 1920, 05.11.2023
Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу
5 ноября, 06:06
Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд вынес еще один приговор одному из двух участников данной преступной группы. Он признан виновным в попытке дачи взятки сотруднику погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району. Таким образом мужчина пытался вернуть изъятую икру. Судом ему назначен штраф в 1,5 миллиона рублей.
 
КамчаткаРоссияКамчатский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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