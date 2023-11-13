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СМИ: Египет отказался принять гумпомощь Ирана для жителей Газы - РИА Новости, 13.11.2023
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01:16 13.11.2023 (обновлено: 01:25 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/gumpomosch-1909031907.html
СМИ: Египет отказался принять гумпомощь Ирана для жителей Газы
СМИ: Египет отказался принять гумпомощь Ирана для жителей Газы - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: Египет отказался принять гумпомощь Ирана для жителей Газы
Египет не принял гуманитарную помощь Ирана для населения сектора Газа из-за отказа Израиля разрешить ее поставки в анклав, сообщает ливанский телеканал Al... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T01:16
2023-11-13T01:25
израиль
россия
иран
абдель фаттах ас-сиси
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Египет не принял гуманитарную помощь Ирана для населения сектора Газа из-за отказа Израиля разрешить ее поставки в анклав, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники."Каир отказался от получения иранской гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа Израиля пропустить ее в сектор Газа", - говорится в сообщении телеканала. По данным источников, в ходе встречи в Эр-Рияде президент Ирана Эбрахим Раиси вновь попросил египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси направить помощь в Газу. Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после атаки взяла под контроль все населенные пункты у границы и начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231112/evakuatsiya-1909014253.html
https://ria.ru/20231112/gumpomosch-1908929998.html
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израиль, россия, иран, абдель фаттах ас-сиси, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Иран, Абдель Фаттах ас-Сиси, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: Египет отказался принять гумпомощь Ирана для жителей Газы

Al Mayadeen: Каир отказался получить гуманитарную помощь Ирана для жителей Газы

© AP Photo / Fatima ShbairГрузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе
Грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Грузовики с гуманитарной помощью на египетской стороне границы с сектором Газа в Рафахе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Египет не принял гуманитарную помощь Ирана для населения сектора Газа из-за отказа Израиля разрешить ее поставки в анклав, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.
«
"Каир отказался от получения иранской гуманитарной помощи в сектор Газа из-за отказа Израиля пропустить ее в сектор Газа", - говорится в сообщении телеканала.
По данным источников, в ходе встречи в Эр-Рияде президент Ирана Эбрахим Раиси вновь попросил египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси направить помощь в Газу.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Эвакуация граждан России из сектора Газа
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Вчера, 20:54
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля за несколько дней после атаки взяла под контроль все населенные пункты у границы и начала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч, более четырех тысяч из них дети. Свыше 26 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Всего в Газу въехали более 850 грузовиков с гумпомощью, заявили в ЦАХАЛ
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Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Министр обороны США отметил важность гумпомощи Газе
11 ноября, 20:34
 
ИзраильРоссияИранАбдель Фаттах ас-СисиВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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