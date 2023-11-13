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В Мурманской области губернаторский грант выиграли 12 бизнесменов

В Мурманской области губернаторский грант выиграли 12 бизнесменов - РИА Новости, 13.11.2023

В Мурманской области губернаторский грант выиграли 12 бизнесменов

Двенадцать проектов в сфере малого и среднего бизнеса стали победителями второго конкурсного отбора этого года в рамках программы "Губернаторский старт" в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T11:04

2023-11-13T11:04

2023-11-13T11:04

мурманская область

мурманская область

андрей чибис

экономика

ковдор

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МУРМАНСК, 13 ноя – РИА Новости. Двенадцать проектов в сфере малого и среднего бизнеса стали победителями второго конкурсного отбора этого года в рамках программы "Губернаторский старт" в Мурманской области, они получат до 2 миллионов рублей на создание или развитие собственного дела, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник. "Определены 12 победителей, которые получат до двух миллионов рублей на создание или развитие своего дела. Всего в этом году было выделено 40 миллионов рублей, всего победителями стали 25 заявителей", - сказал Чибис. Он отметил, что на этот проект, позволяющий малому бизнесу получать поддержку на развитие своих идей, есть спрос, так что выделение средств не только будет продолжено, но планируется и увеличить финансирование. Победителями осеннего отбора стали проекты, которые будут запущены до 2024 года, – это цех по изготовлению мясных полуфабрикатов, создание купольных беседок для отдыха, строительство банного комплекса в Ковдоре, организация морской рыбалки в Териберке и другие проекты. "К осеннему отбору были допущены более 100 проектов. Для реализации проектов в ЗАТО мы увеличили сумму до двух миллионов рублей, поэтому в следующем году финансирование этого проекта будет увеличено, составит минимум 50 миллионов рублей, чтобы поддержать малых предпринимателей", - пояснил глава региона. Чибис уточнил, что программа "Губернаторский старт" начала работу в 2020 году, с этого времени 130 заявителей стали победителями и получили средства, общий объем поддержки составил 140 миллионов рублей. "Губернаторский старт" – это конкурс грантов, направленный на поддержку малого и среднего предпринимательства. Подать заявку на конкурс могут субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые и физические лица. Два миллиона рублей могут получить проекты, реализуемые на территории моногородов, приграничных, удаленных населенных пунктов или в ЗАТО, проекты, реализуемые бывшими военнослужащими – участниками СВО и членами их семей и проекты по открытию аптек в приграничных и удаленных населенных пунктах. Один миллион рублей могут получить проекты, реализуемые в социальной, производственной, инновационной сфере, в области спорта, отдыха и развлечений, а также реализуемые на земельном участке, выделенном по программе "Арктический гектар".

https://ria.ru/20231011/ulov-1901932475.html

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мурманская область, андрей чибис, экономика, ковдор