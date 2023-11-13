https://ria.ru/20231113/granitsa-1909229261.html

Финляндия запретит пересечение границы с Россией на велосипедах

Финляндия запретит пересечение границы с Россией на велосипедах - РИА Новости, 13.11.2023

Финляндия запретит пересечение границы с Россией на велосипедах

Финляндия запретит въезд из России на велосипедах по всей границе с 15 ноября, сообщило российское посольство в Хельсинки на своем сайте. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T19:37

2023-11-13T19:37

2023-11-13T20:12

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — РИА Новости. Финляндия запретит въезд из России на велосипедах по всей границе с 15 ноября, сообщило российское посольство в Хельсинки на своем сайте."Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00:00 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок", — говорится в публикации.В дипмиссии напомнили, что в пунктах пропуска "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра" на юго-востоке страны аналогичные ограничения действуют с 9 ноября.Накануне финские пограничники пояснили, что ввели подобный запрет из-за возросшего числа граждан третьих стран (Ирака, Сомали, Турции и других), прибывающих из России без документов и виз.По данным пограничников Юго-Восточной Финляндии, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивший убежище в республике. При этом 23 из них приехали за первую неделю ноября.Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 — начале 2016 года. Тогда на северные пункты пересечения финско-российской границы на велосипедах прибывали беженцы, в основном из Африки и Ближнего Востока, которые также запрашивали убежище.

https://ria.ru/20231107/konfiskatsiya-1907954058.html

https://ria.ru/20231102/finlyandiya-1906994483.html

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россия, финляндия, санкции в отношении россии, хельсинки, в мире