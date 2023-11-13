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Финляндия запретит пересечение границы с Россией на велосипедах - РИА Новости, 13.11.2023
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19:37 13.11.2023 (обновлено: 20:12 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/granitsa-1909229261.html
Финляндия запретит пересечение границы с Россией на велосипедах
Финляндия запретит пересечение границы с Россией на велосипедах - РИА Новости, 13.11.2023
Финляндия запретит пересечение границы с Россией на велосипедах
Финляндия запретит въезд из России на велосипедах по всей границе с 15 ноября, сообщило российское посольство в Хельсинки на своем сайте. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:37
2023-11-13T20:12
россия
финляндия
санкции в отношении россии
хельсинки
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — РИА Новости. Финляндия запретит въезд из России на велосипедах по всей границе с 15 ноября, сообщило российское посольство в Хельсинки на своем сайте.&quot;Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00:00 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок&quot;, — говорится в публикации.В дипмиссии напомнили, что в пунктах пропуска "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра" на юго-востоке страны аналогичные ограничения действуют с 9 ноября.Накануне финские пограничники пояснили, что ввели подобный запрет из-за возросшего числа граждан третьих стран (Ирака, Сомали, Турции и других), прибывающих из России без документов и виз.По данным пограничников Юго-Восточной Финляндии, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивший убежище в республике. При этом 23 из них приехали за первую неделю ноября.Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 — начале 2016 года. Тогда на северные пункты пересечения финско-российской границы на велосипедах прибывали беженцы, в основном из Африки и Ближнего Востока, которые также запрашивали убежище.
https://ria.ru/20231107/konfiskatsiya-1907954058.html
https://ria.ru/20231102/finlyandiya-1906994483.html
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россия, финляндия, санкции в отношении россии, хельсинки, в мире
Россия, Финляндия, Санкции в отношении России, Хельсинки, В мире
Финляндия запретит пересечение границы с Россией на велосипедах

Посольство: Финляндия запретит пересекать границы с РФ на велосипеде с 15 ноября

© РИА Новости / Сергей Компанийченко | Перейти в медиабанкГосударственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа"
Государственные пункты пропуска Брусничное и Нуйямаа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
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Государственные пункты пропуска "Брусничное" и "Нуйямаа". Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — РИА Новости. Финляндия запретит въезд из России на велосипедах по всей границе с 15 ноября, сообщило российское посольство в Хельсинки на своем сайте.
«

"Согласно полученному уведомлению финских властей, с 00:00 15 ноября 2023 года Финляндия вводит запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок", — говорится в публикации.

В дипмиссии напомнили, что в пунктах пропуска "Ваалимаа", "Нуйямаа" и "Иматра" на юго-востоке страны аналогичные ограничения действуют с 9 ноября.
Накануне финские пограничники пояснили, что ввели подобный запрет из-за возросшего числа граждан третьих стран (Ирака, Сомали, Турции и других), прибывающих из России без документов и виз.
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По данным пограничников Юго-Восточной Финляндии, с августа из России прибыл 91 гражданин третьих стран, запросивший убежище в республике. При этом 23 из них приехали за первую неделю ноября.
Ранее похожая ситуация наблюдалась в конце 2015 — начале 2016 года. Тогда на северные пункты пересечения финско-российской границы на велосипедах прибывали беженцы, в основном из Африки и Ближнего Востока, которые также запрашивали убежище.
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