https://ria.ru/20231113/gosuslugi-1909239957.html
Еще порядка 30 госуслуг впервые стали доступны онлайн в Подмосковье
Еще порядка 30 госуслуг впервые стали доступны онлайн в Подмосковье - РИА Новости, 13.11.2023
Еще порядка 30 госуслуг впервые стали доступны онлайн в Подмосковье
Ещё около 30 госуслуг в Подмосковье с начала года стали доступны и в "цифре", среди них: оформление экстренной соцпомощи, установка предварительной опеки и... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:37
2023-11-13T20:37
2023-11-13T20:37
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
госуслуги
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Ещё около 30 госуслуг в Подмосковье с начала года стали доступны и в "цифре", среди них: оформление экстренной соцпомощи, установка предварительной опеки и другие, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Мы ведём эту работу, не переставая, с начала года перевели в электронный вид порядка 30 госуслуг. Регион большой, постоянно растёт, поэтому важно, чтобы каждый человек мог получать их (госуслуги - ред.) быстро и доступно. Видим насколько востребованы электронные сервисы: с января жители Московской области воспользовались ими более 5,5 миллионов раз", - отметил Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. По данным пресс-службы, на региональном портале (РПГУ) только в прошлом месяце стали доступны такие госуслуги, как установка предварительной опеки, оформление экстренной социальной помощи, предоставление социального пособия и материальной помощи на погребение и установление тарифов на транспортные услуги. А также проставление апостиля на документах, выданных ЗАГСом, и подача заявки на проведение госэкспертизы проектов освоения лесов. Таким образом, теперь на РПГУ в электронном виде доступны всего уже более 300 госуслуг, отмечается в сообщении.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество, госуслуги
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Общество, Госуслуги