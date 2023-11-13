https://ria.ru/20231113/glukhovskiy-1909197993.html
Писателю Глуховскому* повторно выписали штраф
Писателю Глуховскому* повторно выписали штраф - РИА Новости, 13.11.2023
Писателю Глуховскому* повторно выписали штраф
Останкинский суд Москвы в понедельник назначил штраф в 50 тысяч рублей писателю Дмитрию Глуховскому* из-за непредоставления иноагентской отчетности в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:41
2023-11-13T17:41
2023-11-13T18:38
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Останкинский суд Москвы в понедельник назначил штраф в 50 тысяч рублей писателю Дмитрию Глуховскому* из-за непредоставления иноагентской отчетности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде. "Суд признал Глуховского Д.А.* виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. В июне суд уже штрафовал писателя по этой же статье на 40 тысяч рублей. Кроме того, ранее тот же Останкинский райсуд рассмотрел в отношении Глуховского* ещё один протокол, за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в социальных сетях, и назначил ему штраф тоже в 50 тысяч. В реестр СМИ-иноагентов его внесли в октябре 2022 года. А в августе этого года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России. Как установил суд, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики с утверждениями, что ВС России якобы умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и так далее.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20231005/oxxxymiron-1900680524.html
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происшествия, москва, дмитрий глуховский, вооруженные силы рф, общество
Происшествия, Москва, Дмитрий Глуховский, Вооруженные силы РФ, Общество, Культура
Писателю Глуховскому* повторно выписали штраф
Суд Москвы повторно назначил штраф в 50 тысяч рублей иноагенту Глуховскому
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Останкинский суд
Москвы в понедельник назначил штраф в 50 тысяч рублей писателю Дмитрию Глуховскому* из-за непредоставления иноагентской отчетности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Суд признал Глуховского Д.А.* виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 КоАП и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Oxxxymiron* получил еще один штраф за отсутствие метки иноагента
В июне суд уже штрафовал писателя по этой же статье на 40 тысяч рублей. Кроме того, ранее тот же Останкинский райсуд рассмотрел в отношении Глуховского* ещё один протокол, за отсутствие плашки иностранного агента в публикациях в социальных сетях, и назначил ему штраф тоже в 50 тысяч.
В реестр СМИ-иноагентов его внесли в октябре 2022 года. А в августе этого года Басманный суд Москвы заочно приговорил автора романа "Метро 2033" к восьми годам колонии общего режима по обвинению в распространении ложной информации о ВС России
.
Как установил суд, Глуховский* разместил в своих соцсетях видеоролики с утверждениями, что ВС России якобы умышленно обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и так далее.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
Иноагент Моргенштерн* высказался о возможности выступления в зоне СВО