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Более 30 выпускников Рязанского десантного училища стали Героями России - РИА Новости, 13.11.2023
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06:18 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/geroi-1909043866.html
Более 30 выпускников Рязанского десантного училища стали Героями России
Более 30 выпускников Рязанского десантного училища стали Героями России - РИА Новости, 13.11.2023
Более 30 выпускников Рязанского десантного училища стали Героями России
Более 30 выпускников Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, отмечающего 105-ю годовщину со дня... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T06:18
2023-11-13T06:18
россия
украина
рязань
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 30 выпускников Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, отмечающего 105-ю годовщину со дня образования, получили звание Героя России в ходе проведения спецоперации на Украине. "Сегодня свою 105-ю годовщину со дня образования отмечает один из самых прославленных военных вузов страны - Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ). В стенах училища осуществляется подготовка курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что в 2023 году из стен училища выпустились более 350 лейтенантов, 11 из которых девушки, 14 выпускников закончили учебное заведение с золотой медалью, а 114 человек - с красным дипломом. Кроме того, лейтенантские погоны были вручены 38 офицерам иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, успешно закончивших специальный факультет. В этом году в РВВДКУ поступили более 700 курсантов высшего образования и более 200 человек по программе среднего профессионального образования. "Сегодня выпускники училища с честью выполняют свой воинский долг, защищая интересы России в зоне проведения специальной военной операции, являясь образцом мужества, отваги и героизма. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 119 Героев Российской Федерации, 35 из которых были удостоены этого высокого звания в ходе проведения специальной военной операции на Украине", - отметили в военном ведомстве, добавив, что за годы своего существования училище выпустило более 50 тысяч командиров. История училища началась 13 ноября 1918 года, когда в Рязани были созданы одни из первых в истории курсы подготовки командиров Рабоче-крестьянской Красной армии. С 1962 года в вузе проходит подготовка иностранных военнослужащих. В училище существует специальный факультет, предназначенный для их обучения. В настоящее время на нем обучаются курсанты из более 30 стран.
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россия, украина, рязань
Россия, Украина, Рязань
Более 30 выпускников Рязанского десантного училища стали Героями России

Более 30 выпускников Рязанского воздушно-десантного училища стали Героями России

© РИА Новости / Алексей Никольский Золотая медаль "Герой России"
 Золотая медаль Герой России - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Золотая медаль "Герой России". Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Более 30 выпускников Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова, отмечающего 105-ю годовщину со дня образования, получили звание Героя России в ходе проведения спецоперации на Украине.
«
"Сегодня свою 105-ю годовщину со дня образования отмечает один из самых прославленных военных вузов страны - Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова (РВВДКУ). В стенах училища осуществляется подготовка курсантов по программам высшего, среднего, дополнительного профессионального образования в интересах видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что в 2023 году из стен училища выпустились более 350 лейтенантов, 11 из которых девушки, 14 выпускников закончили учебное заведение с золотой медалью, а 114 человек - с красным дипломом. Кроме того, лейтенантские погоны были вручены 38 офицерам иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, успешно закончивших специальный факультет. В этом году в РВВДКУ поступили более 700 курсантов высшего образования и более 200 человек по программе среднего профессионального образования.
«
"Сегодня выпускники училища с честью выполняют свой воинский долг, защищая интересы России в зоне проведения специальной военной операции, являясь образцом мужества, отваги и героизма. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 119 Героев Российской Федерации, 35 из которых были удостоены этого высокого звания в ходе проведения специальной военной операции на Украине", - отметили в военном ведомстве, добавив, что за годы своего существования училище выпустило более 50 тысяч командиров.
История училища началась 13 ноября 1918 года, когда в Рязани были созданы одни из первых в истории курсы подготовки командиров Рабоче-крестьянской Красной армии. С 1962 года в вузе проходит подготовка иностранных военнослужащих. В училище существует специальный факультет, предназначенный для их обучения. В настоящее время на нем обучаются курсанты из более 30 стран.
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