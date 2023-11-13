https://ria.ru/20231113/germaniya-1909107509.html

Песков прокомментировал заявление Шольца о готовности к разговору с Путиным

Песков прокомментировал заявление Шольца о готовности к разговору с Путиным - РИА Новости, 13.11.2023

Песков прокомментировал заявление Шольца о готовности к разговору с Путиным

Заявления представителей ФРГ в настоящий момент говорят о том, что чаша весов не склоняется к учету интересов России, однако Москва видит, что время во многом... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:35

2023-11-13T12:35

2023-11-13T13:27

владимир путин

украина

дмитрий песков

олаф шольц

в мире

германия

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Заявления представителей ФРГ в настоящий момент говорят о том, что чаша весов не склоняется к учету интересов России, однако Москва видит, что время во многом способствует трансформации позиций целого ряда стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что готов в будущем разговаривать с президентом России Владимиром Путиным. При этом канцлер добавил, что для начала российско-украинских переговоров необходим "решительный шаг" со стороны Москвы: вывод войск. "В настоящий момент, конечно, судя по заявлениям представителей Федеративной Республики, пока вряд ли можно говорить о том, что чаша весов все-таки склоняется в пользу хоть какого-то учета интересов Российской Федерации. С другой стороны, время во многом способствует трансформации позиции целого ряда стран. Мы это видим", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готов ли Путин к разговору с Шольцем и есть ли в нем необходимость. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20230910/berbok-1895296728.html

https://ria.ru/20231023/sanktsii-1904579630.html

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владимир путин, украина, дмитрий песков, олаф шольц, в мире, германия