https://ria.ru/20231113/gd-1909190601.html

В Госдуме заявили, что время государства Украина подходит к концу

В Госдуме заявили, что время государства Украина подходит к концу - РИА Новости, 13.11.2023

В Госдуме заявили, что время государства Украина подходит к концу

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов считает, что время государства Украина подходит к концу, большая часть ее исконно русских земель вскоре... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T17:09

2023-11-13T17:09

2023-11-13T17:09

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украина

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сша

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евросоюз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов считает, что время государства Украина подходит к концу, большая часть ее исконно русских земель вскоре вернется в Россию. Об этом он написал в Telegram."Время государственного образования под названием Украина подходит к концу. Большая часть этих исконно русских земель вскоре вернется в Россию, Западную Украину оккупируют поляки", - написал Бабашов.По его мнению, Зеленский станет последним президентом государственного образования под названием Украина. "Такое ощущение, что Зеленский понял - западные хозяева его сливают. Денег из США и ЕС стали давать намного меньше, появилась проблема обновления руководства страны, западные СМИ вспомнили о тотальной коррупции на Украине. В зарубежных газетах все чаще пишут, что Россию не победить, "незалежная" находится в тупике и нужны мирные переговоры", - подчеркнул депутат. По его словам, на фоне ужасающих потерь и кадрового истощения в ВСУ российские военные накопили серьезный ударный потенциал.

https://radiosputnik.ru/20231113/rogov-1909178152.html

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украина, россия, сша, госдума рф, евросоюз, вооруженные силы украины