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В Госдуме заявили, что время государства Украина подходит к концу - РИА Новости, 13.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/gd-1909190601.html
В Госдуме заявили, что время государства Украина подходит к концу
В Госдуме заявили, что время государства Украина подходит к концу - РИА Новости, 13.11.2023
В Госдуме заявили, что время государства Украина подходит к концу
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов считает, что время государства Украина подходит к концу, большая часть ее исконно русских земель вскоре... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T17:09
2023-11-13T17:09
специальная военная операция на украине
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евросоюз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов считает, что время государства Украина подходит к концу, большая часть ее исконно русских земель вскоре вернется в Россию. Об этом он написал в Telegram.&quot;Время государственного образования под названием Украина подходит к концу. Большая часть этих исконно русских земель вскоре вернется в Россию, Западную Украину оккупируют поляки&quot;, - написал Бабашов.По его мнению, Зеленский станет последним президентом государственного образования под названием Украина. "Такое ощущение, что Зеленский понял - западные хозяева его сливают. Денег из США и ЕС стали давать намного меньше, появилась проблема обновления руководства страны, западные СМИ вспомнили о тотальной коррупции на Украине. В зарубежных газетах все чаще пишут, что Россию не победить, "незалежная" находится в тупике и нужны мирные переговоры", - подчеркнул депутат. По его словам, на фоне ужасающих потерь и кадрового истощения в ВСУ российские военные накопили серьезный ударный потенциал.
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украина, россия, сша, госдума рф, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Госдума РФ, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
В Госдуме заявили, что время государства Украина подходит к концу

Депутат ГД Бабашов: время государства Украина подходит к концу

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВ Государственной Думе РФ
В Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов считает, что время государства Украина подходит к концу, большая часть ее исконно русских земель вскоре вернется в Россию. Об этом он написал в Telegram.
«

"Время государственного образования под названием Украина подходит к концу. Большая часть этих исконно русских земель вскоре вернется в Россию, Западную Украину оккупируют поляки", - написал Бабашов.

По его мнению, Зеленский станет последним президентом государственного образования под названием Украина.
"Такое ощущение, что Зеленский понял - западные хозяева его сливают. Денег из США и ЕС стали давать намного меньше, появилась проблема обновления руководства страны, западные СМИ вспомнили о тотальной коррупции на Украине. В зарубежных газетах все чаще пишут, что Россию не победить, "незалежная" находится в тупике и нужны мирные переговоры", - подчеркнул депутат.
По его словам, на фоне ужасающих потерь и кадрового истощения в ВСУ российские военные накопили серьезный ударный потенциал.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАГосдума РФЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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