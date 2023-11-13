https://ria.ru/20231113/gd-1909144972.html

В Госдуму внесли проект о запрете продажи пива в "наливайках"

В Госдуму внесли проект о запрете продажи пива в "наливайках" - РИА Новости, 13.11.2023

В Госдуму внесли проект о запрете продажи пива в "наливайках"

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:39

2023-11-13T14:39

2023-11-13T14:39

общество

россия

надежда школкина

госдума рф

единая россия

алкоголь

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках", следует из базы данных нижней палаты парламента. Документ, "отражает пожелания субъектов РФ, которые давно уже просили передать им полномочия по регулированию продажи пива и других алкогольных напитков, в том числе в общепите", сообщила журналистам один из его авторов, первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"). "Самое главное, законопроект учитывает пожелания наших граждан, проживающих в многоквартирных домах, где так называемые "наливайки", являющиеся днём объектом розничной торговли, а вечером - питейными заведениями, мешали добропорядочным жителям. Понятно, что нам бы хотелось принять законопроект хотя бы в первом чтении в этом году, но многое будет зависеть от правительства", - сказала депутат. "Все же первого чтения в декабре я не исключаю", - добавила она.Законопроект наделяет регионы правом устанавливать своими законами: ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих к ним территориях; запрет на осуществление розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи "по одному месту с осуществлением розничной продажи" такой продукции в объектах общепита, в том числе расположенных в МКД и на прилегающих к ним территориях. Субъектам РФ также предоставляется право устанавливать требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания в ресторанах, барах, кафе, буфетах. Одновременно вносятся изменения в целях недопущения повторения ситуации, связанной с массовым отравлением населения в ряде регионов суррогатной алкогольной продукцией "Мистр Сидр". Для этого запрещается: производство пивных напитков из закупленного пива; использование в наименовании алкогольной продукции информации, способной ввести в заблуждение потребителей относительно ее природы, состава, лечебных свойств и пр.; производство алкогольной продукции с добавлением этилового спирта, если это не предусмотрено законодательством РФ или требованиями госстандартов и техрегламентов.

https://ria.ru/20231108/gd-1908069425.html

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общество, россия, надежда школкина, госдума рф, единая россия, алкоголь